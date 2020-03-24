У ще одного нардепа коронавірус, засідання Ради перенесли – Лещенко

Вже четвертий депутат Верховної Ради заразився коронавірусом, це - позафракційник Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня.

Джерело: колишній народний депутат Сергій Лещенко в Телеграм, співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Кількість хворих нардепів вже складно порахувати, мінімум - п'ятеро (УП відомо про чотирьох). У вівторок підтвердився коронавірус у депутата Сергія Рудика".

Деталі: Українська правда намагалася додзвонитися до Рудика, але він не брав слухавку.

Окрім того, за інформацією Лещенка, засідання Верховної Ради, заплановане на четвер, переноситься. Попередньо - на суботу. Це буде вирішено в п'ятницю на зборах фракції "Слуга народу".

За словами екснардепа, причина полягає в тому, що багато депутатів бояться приходити в Раду через коронавірус.

Джерела УП у фракції "Слуга народу" підтвердили перенесення засідання Ради. Кажуть, поки переносять на суботу через неготовність законопроектів щодо соціального забезпечення, економіки і перерозподілу бюджету. Їх треба ще обговорити.

Пряма мова джерела: "Досі немає жодного зареєстрованого законопроекту - більшість з‘явиться завтра. Плюс Кабмін має внести зміни до бюджету. Це теж все буде завтра до вечора".

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