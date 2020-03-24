У ще одного нардепа коронавірус, засідання Ради перенесли – Лещенко

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Вівторок, 24 березня 2020, 22:45

Вже четвертий депутат Верховної Ради заразився коронавірусом, це - позафракційник Сергій Рудик. Засідання парламенту перенесли з 26 на 28 березня.

Джерело: колишній народний депутат Сергій Лещенко в Телеграм, співрозмовники УП у фракції "Слуга народу"

Пряма мова: "Кількість хворих нардепів вже складно порахувати, мінімум - п'ятеро (УП відомо про четверих). У вівторок підтвердився коронавірус у депутата Сергія Рудика".

Деталі: Українська правда намагалася додзвонитися до Рудика, але він не брав слухавку.

Окрім того, за інформацією Лещенка, засідання Верховної Ради, заплановане на четвер, переноситься. Попередньо - на суботу. Це буде вирішено в п'ятницю на зборах фракції "Слуга народу".

За словами екснардепа, причина полягає в тому, що багато депутатів бояться приходити в Раду через коронавірус.

Джерела УП у фракції "Слуга народу" підтвердили перенос засідання Ради. Кажуть, поки переносять на суботу через неготовність законопроектів щодо соціального забезпечення, економіки і перерозподілу бюджету. Їх треба ще обговорити.

Пряма мова джерела: "Досі немає жодного зареєстрованого законопроекту - більшість з‘явиться завтра. Плюс Кабмін має внести зміни до бюджету. Це теж все буде завтра до вечора".

Нагадаємо:

  • Раніше стало відомо, що позачергове засідання Верховної Ради може відбутись у четвер, 26 березня, хоча остаточного рішення про це ще було.
  • В Україні з 12 березня оголошено карантин для протидії поширенню коронавірусу, який поширився з Китаю на весь світ.
  • 17 березня Верховна Рада провела два позачергових засідання за ранок (ухвалила закони для запобігання COVID-19, призначила генпрокурора та міністра економіки), при цьому змінила формат своєї роботи з пленарних засідань на роботу в комітетах. Земельна реформа зависла на паузі.
  • 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. На позачерговому засіданні він не був, але до цього приходив у комітет.
  • Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів.

Теми: Верховна Рада коронавірус Covid-2019


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