Виключена зі "Слуги народу" нардеп заявила, що в неї коронавірус
Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.
Джерело: Скороход у Telegram
Дослівно: "Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.
У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів".
Деталі: Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.
У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.
За даними УП, Скороход нещодавно народила дитину.
Що передувало: 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.
Передісторія:
- 15 листопада фракція "Слуга народу" вирішила виключити нардепа Анну Скороход. Того ж дня через порушення домовленості про спільне голосування щодо низки чутливих питань із фракції виключили Антона Полякова.
- Перед цим Скороход заявила, що влада затримала її чоловіка Олексія Алякіна через її голосування проти законопроекту про відкриття ринку землі всупереч позиції фракції.
- У той же час, глава фракції Давид Арахамія звинуватив Скороход в пропонуванні хабарів.
- Крім того, Арахамія стверджував, що Скороход в Раді лобіює інтереси "конкретних олігархічних груп". Він попереджав, що буде ініціювати її виключення з депутатського об'єднання.
- У відповідь на звинувачення Арахамії Скороход заявила, що депутати нібито отримують по $5 тисяч у конвертах.