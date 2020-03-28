Виключена зі "Слуги народу" нардеп заявила, що в неї коронавірус

Позафракційна нардеп Ганна Скороход заявила, що у неї виявили коронавірус COVID-19.

Джерело: Скороход у Telegram

Дослівно: "Для того, щоб більше не ходили чутки, хочу повідомити, що сьогодні мені підтвердили позитивний тест на коронавірус COVID-19.

У зв'язку з чим, прошу всіх, хто близько спілкувався зі мною останнім часом, піти на самоізоляцію на 14 днів. Основна ознака у мене – не відчуваю жодних запахів".

Деталі: Нардеп пообіцяла пізніше описати історію про те, як вона намагалася зробити тест.

У той же час, вона не уточнила, який тест підтвердив у неї наявність коронавірусу – експрес чи ПЛР.

За даними УП, Скороход нещодавно народила дитину.

Що передувало: 18 березня стало відомо, що у члена депутатської групи "Довіра" Сергія Шахова виявили коронавірус. Згодом коронавірус виявили ще у двох депутатів: члена фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександра Лукашева та представника фракції "Слуга народу" Руслана Горбенка. У депутата групи "Довіра" Сергія Вельможного коронавірусу не виявили, але його син захворів. 24 березня стало відомо, що на коронавірус захворів також позафракційник Сергій Рудик.

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