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Суд зобов’язав НАБУ відкрити справу проти ексміністра Омеляна

Четвер, 9 квітня 2020, 20:51

Вищий антикорупційний суд зобов'язав Національне антикорупційне бюро України зареєструвати кримінальне провадження щодо колишнього міністра інфраструктури Володимира Омеляна, його заступника, державного секретаря відомства, а також топ-посадовців нинішнього складу Мінінфраструктури.

Джерело: пресслужба суду

Деталі: За версією заявника, ці посадові особи довели ДП "Бердянський морський торговельний порт" до банкрутства через зловживання владою, службовими підробками, грубим порушенням законодавства про працю та невиконанням судового рішення.

Крім цього, у заяві є дані про вчинення кримінальних правопорушень начальником Бердянського філіалу ДП "Адміністрація морських портів України", службовими особами ДП "АМПУ" та його колишнім керівництвом, а також виконуючим обов’язки директора на теперішній час. Також є відомості щодо протизаконних дій керівників компаній ТОВ "Аскет-Шиппінг" та ТОВ "Агро-Класс" як співучасників злочинів, вчинених службовими особами. До заяви ГО "Бердянський антикорупційний центр" додав документи на підтвердження зазначених фактів.

Заявник просив суд визнати протиправною бездіяльність детектива НАБУ щодо внесення відомостей про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудових рішень, а також зобов’язати детектива НАБУ невідкладно розпочати досудове розслідування та внести до ЄРДР відомості за кожним окремо вказаним у заяві кримінальним правопорушенням і відносно кожної службової особи окремо.

Під час розгляду скарги суд встановив, що відомості, які містяться у заяві ГО "Бердянський антикорупційний центр", дійсно не були внесені до ЄРДР та дослідженні у межах досудового розслідування кримінального провадження.

Українська правда
Теми: НАБУМінінфраструктурипорти
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