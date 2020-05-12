Проти Гримчака закрили одну зі справ

Національне антикорупційне бюро закрило справу щодо недостовірного декларування проти ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака.

Джерело: Facebook-сторінка ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно Гримчак: "Справа, відкрита НАБУ проти мене за ст. 366-1 КК України, закрита за відсутністю складу злочину".

Дослівно НАБУ: "Детективи НАБУ перевіряли вчинення іншого можливого зловживання з боку ексзаступника міністра: внесення недостовірних відомостей до е-декларацій. Це кримінальне провадження відкрили у листопаді 2019 року на підставі висновку НАЗК за результатами повної перевірки декларації заступника міністра за 2016 рік. У межах розслідування детективи не встановили у діях особи умислу на внесення завідомо недостовірних відомостей, відтак справу закрили".

Деталі: Водночас справи щодо зловживання впливом, хабарництва передадуть до суду, адже 3 квітня НАБУ завершило досудове розслідування у справі ексзаступника міністра з питань окупованих територій.

Наразі сторона захисту ознайомлюється з матеріалами справи для передачі обвинувального акта до суду.

Гримчака підозрюють у вчиненні правопорушень за ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст.27 (види співучасників), ч.2 ст.15 (замах на злочин), ч.3,4 ст.369 (підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди посадовим особам) ККУ.

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