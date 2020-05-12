Проти Гримчака закрили одну зі справ

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака щодо недостовірного декларування.

Джерело: Facebook-сторінка ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака, поінформовані співрозмовники УП

Дослівно Гримчак: "Справа, відкрита НАБУ проти мене за ст. 366-1 КК України, закрита за відсутністю складу злочину".

Деталі: Правоохоронці підтвердили, що щодо Гримчака дійсно закрили справу щодо недостовірного декларування.

Водночас справи щодо зловживання впливом, хабарництва передадуть до суду, адже 3 квітня НАБУ завершило досудове розслідування у справі ексзаступника міністра з питань окупованих територій.

Зокрема, наразі щодо Гримчака відкриті справи щодо правопорушень за ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.4 ст.27, ч.2 ст.15 ч.3,4 ст.369 ККУ.