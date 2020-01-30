Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти

Звинуваченого у хабарництві ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: адвокат Тетяна Матяш у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні у судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право подавати клопотання через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт".

Що передувало: Вищий антикорупційний суд продовжив арешт для Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

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