Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти
Звинуваченого у хабарництві ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.
Джерело: адвокат Тетяна Матяш у коментарі "Українській правді", ВАКС
Пряма мова: "Сьогодні у судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право подавати клопотання через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт".
Деталі: За рішенням суду підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет).
На нього покладаються додаткові зобов’язання: цілодобово не залишати місце постійного проживання; прибувати до прокурора, детектива або суду за кожним їхнім викликом або вимогою; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України.
Що передувало: Вищий антикорупційний суд продовжив арешт для Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.
Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака
Передісторія:
- 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
- За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.