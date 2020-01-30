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Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти

Четвер, 30 січня 2020, 13:54
Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти

Звинуваченого у хабарництві ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: адвокат Тетяна Матяш у коментарі "Українській правді", ВАКС

Пряма мова: "Сьогодні у судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право подавати клопотання через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт".

Деталі: За рішенням суду підозрюваний зобов’язаний носити електронний засіб контролю (браслет).

На нього покладаються додаткові зобов’язання: цілодобово не залишати місце постійного проживання; прибувати до прокурора, детектива або суду за кожним їхнім викликом або вимогою; утримуватися від спілкування з підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд із України.

Що передувало: Вищий антикорупційний суд продовжив арешт для Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Ірина Балачук, Валентина Романенко, УП

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Теми: Гримчаксуд
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