Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти

23270 переглядів
Четвер, 30 січня 2020, 14:54

Звинуваченого у хабарництві ексзаступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака звільнили з-під варти під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: адвокат Тетяна Матяш у коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "Сьогодні у судовому засіданні розглядали наше клопотання про зміну запобіжного заходу Гримчаку. Ми мали право подавати клопотання через 30 днів. Суддя Широка змінила запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт".

Що передувало: Вищий антикорупційний суд продовжив арешт для Гримчака до 14 лютого з можливістю внесення 2 мільйонів гривень застави.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня 2019 року детективи НАБУ спільно з ГПУ та СБУ затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака та його помічника нібито під час одержання частини хабара у розмірі 480 тисяч доларів.
  • За даними НАБУ, загалом вони вимагали від представника юрособи 1,1 млн доларів за вплив на прийняття рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

Ірина Балачук, УП
Теми: Гримчак суд


powered by lun.ua
Матеріали за темою
ВАКС продовжив арешт Гримчаку до 14 лютого 24 грудня 2019, 22:25
Суд утричі зменшив заставу для Гримчака 21 грудня 2019, 11:50
НАБУ: Гримчаку давали крісло "міністра" в ОРДЛО, захист каже – переплутали 29 листопада 2019, 14:46
Усі новини
Головні новини
Очікували людину у скафандрі: в Україні приземлився літак з туристами з Китаю
Проросійські білборди у Києві: поліція затримала трьох людей
Ексзаступника міністра Гримчака звільнили з-під варти
Нацбанк знизив облікову ставку до 11% річних
Усі новини
їжа

10 продуктів холодної пори року: що з ними робити, пояснює шеф-кухар

експерти

Робота в 50: що з нею в Україні

здоров'я

Сивина – це не лише про старість. 4 фактори, які впливають на посивіння