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Укр / Рус

Против Грымчака закрыли одно из дел

Вторник, 12 мая 2020, 11:35

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: Facebook-страница экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, информированные собеседники УП

Дословно Грымчак: "Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366-1 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления".

Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.

В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве сейчас находятся на стадии досудебного расследования по завершению которого, их передадут в суд.

Украинская правда


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