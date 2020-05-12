Против Грымчака закрыли одно из дел

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело относительно недостоверного декларирования против экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака.

Источник: Facebook-страница экс-заместителя министра по вопросам оккупированных территорий Юрия Грымчака, информированные собеседники УП

Дословно Грымчак: "Дело, открытое НАБУ против меня по ст. 366-1 УК Украины, закрыто за отсутствием состава преступления".

Детали: Правоохранители подтвердили, что относительно Грымчака действительно закрыли дело в отношении недостоверного декларирования.

В то же время дела о злоупотреблении влиянием, взяточничестве сейчас находятся на стадии досудебного расследования по завершению которого, их передадут в суд.