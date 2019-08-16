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Потерпілий у справі Гримчака раніше мітив у НАБУ і вже "доносив" на хабарі

П'ятниця, 16 серпня 2019, 13:11
Потерпілий у справі Гримчака раніше мітив у НАБУ і вже доносив на хабарі

Джерело: співрозмовник "Української правди", знайомий з матеріалами справи; "Судовий репортер"

Потерпілим від "шахрайства" заступника голови МінТОТ Юрія Гримчака та його "помічника" проходить підприємець Максим Святненко, співвласник фірми "ЮрЖитло".

Деталі: За словами джерела УП, Святненко – єдиний потерпілий у справі.

Водночас, "Судовий репорт" повідомляє, що Святненко брав участь у конкурсі на посаду в Національному антикорупційному бюро України.

Чоловік претендував на посаду начальника відділу по роботі зі свідками та заявниками.

Також святненко був заявником у справі проти судді Подільського суду Києва Тетяни Войтенко, яку розслідувало НАБУ. Суддю підозрюють у хабарі в 10 тисяч доларів за вплив на колегу. Нещодавно Войтенко відсторонили від посади.

Адвокат Войтенко з’ясував, що за півтора місяці до відкриття провадження Святненко неодноразово телефонував з території, де розташована Служба безпеки України. Станції на цій території зафіксували близько 100 з’єднань.

Адвокат судді отримав цю інформацію для доведення провокації злочину і спілкування чоловіка з правоохоронцями поза розслідуванням.

Святненко також є заявником по справі судді Баришівського суду Київської області Олександра Лисюка, якому, за версією слідства, у вересні 2017 року передали 2500 доларів.

Співрозмовник "Української правди" підтвердив, що потерпілий у справі Гримчака – саме той Святненко, який раніше скаржився на хабарі суддям.

Що було раніше: НАБУ оприлюднило "схему шахрайства" Гримчака та його спільника Ігоря Овдієнка. Їм нібито пропонували кілька хабарів за різні "послуги", зокрема, вплив на суддів та отримання дозволів на будівництво у Києві.

Слідство не називає тих, хто нібито давав хабарі. Однак у матеріалах справи згадується кілька фірм, зокрема, "ЮрЖитло" Святненка.

Знати більше: $1 млн за забудови та суди. Розплутуємо історію затримання Гримчака

Передісторія:

  • 14 серпня заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Гримчака та його "помічника" затримали під час отримання 480 тисяч доларів хабара. 
  • Загалом вони нібито вимагали 1,1 мільйона доларів від підприємця за нібито сприяння у прийнятті рішень особами, уповноваженими на виконання функцій держави.
  • Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Гримчак та його помічники вимагали 1,1 мільйона доларів за вплив на рішення судів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень.
  • Мінкульт сказав, що не має жодного стосунку до історії з вимаганням хабара.
  • На Гримчака силовики вийшли під час розслідування замаху на Тетяну Чорновол. 
  • Ввечері 15 серпня Гримчаку та його "помічнику" Овдієнку вручили підозри у шахрайстві.

Українська правда

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Теми: ГримчакНАБУхабар
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