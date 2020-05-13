У США представили законопроект про санкції проти КНР через COVІD-19

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем представив законопроект "Про відповідальність за COVID-19", який дозволяє президенту США Дональду Трампу ввести санкції щодо Китаю, якщо КНР не надасть повний звіт про події, що призвели до спалаху коронавірусу.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Я переконаний, що Китай ніколи не буде співпрацювати, якщо, звичайно, не буде змушений це зробити".

Деталі: Згідно із заявою Грема, якби не "обман" правлячої Комуністичної партії Китаю, вірус не з'явився б у Сполучених Штатах, де від інфекції померли більше 80 тисяч американців.

Він також додав, що Китай не дозволив слідчим вивчити інформацію про початок хвороби.

Сенатор запропонував Трампу упродовж 60 днів запевнити Конгрес, що Китай надав повний звіт щодо виникнення COVID-19.

Крім того, має бути підтверджено, що Китай закрив всі "мокрі ринки", які можуть піддавати людей ризику для здоров'я, і ​​звільнив усіх гонконгських прихильників демократії, заарештованих після початку пандемії.

Якщо законопроект приймуть, то Трамп зможе ввести цілу низку санкцій, включаючи заморожування активів, заборону на поїздки і анулювання віз, обмеження на видачу кредитів китайським підприємствам американськими установами та заборону на лістинг китайських фірм на американських біржах.

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