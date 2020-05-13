В США представили законопроект о санкциях против КНР за COVІD-19
Сенатор-республиканец Линдси Грэм представил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если КНР не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.
Источник: "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать".
Детали: Согласно заявлению Грэма, если бы не "обман" правящей Коммунистической партии Китая, вирус не появился бы в Соединенных Штатах, где от инфекции умерли более 80 тысяч американцев.
Он также добавил, что Китай не разрешил следователям изучить информацию о начале болезни.
Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19.
Кроме того, должно быть подтверждено, что Китай закрыл все "мокрые рынки", которые могут подвергать людей риску для здоровья, и освободил всех гонконгских сторонников демократии, арестованных после начала пандемии.
Если законопроект примут, то Трамп сможет ввести целый ряд санкций, включая замораживание активов, запрет на поездки и аннулирование виз, ограничение на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.
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Предыстория:
- Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.
- Трамп также заявил, что Америка рассматривает несколько возможных "вариантов" ответственности Китая за пандемию коронавируса, и что речь идет "о гораздо больших деньгах, чем (запросила – ред.) Германия, но США пока приняли окончательного решения.
- 1 мая Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем теперь имеет второстепенное значение для пандемии коронавируса, и он пригрозил новыми пошлинами Пекину в связи со вспышкой болезни.