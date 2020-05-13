В США представили законопроект о санкциях против КНР за COVІD-19

Сенатор-республиканец Линдси Грэм представил законопроект "Об ответственности за COVID-19", позволяющий президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая, если КНР не предоставит полный отчет о событиях, приведших к вспышке коронавируса.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Я убежден, что Китай никогда не будет сотрудничать, если, конечно, не будет вынужден это сделать".

Детали: Согласно заявлению Грэма, если бы не "обман" правящей Коммунистической партии Китая, вирус не появился бы в Соединенных Штатах, где от инфекции умерли более 80 тысяч американцев.

Он также добавил, что Китай не разрешил следователям изучить информацию о начале болезни.

Сенатор предложил Трампу в течение 60 дней заверить Конгресс, что Китай предоставил полный отчет по возникновению COVID-19.

Кроме того, должно быть подтверждено, что Китай закрыл все "мокрые рынки", которые могут подвергать людей риску для здоровья, и освободил всех гонконгских сторонников демократии, арестованных после начала пандемии.

Если законопроект примут, то Трамп сможет ввести целый ряд санкций, включая замораживание активов, запрет на поездки и аннулирование виз, ограничение на выдачу кредитов китайским предприятиям американскими учреждениями и запрет на листинг китайских фирм на американских биржах.

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