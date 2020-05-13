Санкції для сайтів РФ: Рада проведе ще одне засідання, в РНБО кажуть, що вже все зробили

Рада національної безпеки та оборони України вже розглянула питання щодо продовження заборони російських сайтів в Україні.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов у коментарі "Радіо Свобода", "Українська правда"

Пряма мова: "РНБО вже все зробила, чекайте на указ президента".

Деталі: Інших подробиць Данілов не повідомив.

В той же час на позачерговому засіданні Верховної Ради голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначив, що нардепи зібрали більше 150 голосів за проведення ще одного екстреного засідання для ухвалення постанови про продовження санкцій проти російських медіаресурсів.

Він запропонував останнім питанням порядку денного нині проголосувати призначення цієї позачергової сесії безпосередньо до кінця дня середи, щоб не збиратись додатково у понеділок.

Спікер Дмитро Разумков сказав: якщо немає заперечень, від видасть відповідне розпорядження.

Що передувало: На позачерговому засіданні Верховної Ради нардеп "Голосу" Роман Лозинський нагадав, що до закінчення санкцій проти ВКонтакте і Ко залишилося менше двох діб.

Джерело "Укрінформу" в Офісі президента, повідомило, що Володимир Зеленський планує продовжити заборону на російські соціальні мережі "ВКонтакте" і "Однокласники" і т.д.

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