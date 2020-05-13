Санкции для сайтов РФ: Рада проведет еще одно заседание, в СНБО говорят, что уже все сделали
Совет национальной безопасности и обороны Украины уже рассмотрел вопрос о продлении запрета российских сайтов в Украине.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в комментарии "Радио Свобода", "Украинская правда"
Прямая речь: "СНБО уже все сделал, ждите указ президента".
Детали: Других подробностей Данилов не сообщил.
В то же время на внеочередном заседании Верховной Рады председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отметил, что нардепы собрали более 150 голосов за проведение еще одного экстренного заседания для принятия постановления о продлении санкций против российских медиаресурсов.
Он предложил последним вопросом повестки дня нынче проголосовать назначение этой внеочередной сессии непосредственно до конца дня среды, чтобы не собираться дополнительно в понедельник.
Спикер Дмитрий Разумков сказал: если нет возражений, он выдаст соответствующее распоряжение.
Что предшествовало: На внеочередном заседании Верховной Рады нардеп фракции "Голос" Роман Лозинский напомнил, что до окончания санкций против ВКонтакте и Ко осталось менее двух суток.
Источник "Укринформа" в Офисе президента, сообщил, что Владимир Зеленский планирует продлить запрет на российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники".
Предыстория:
- 16 мая 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ, которым ввел в действие решение СНБО об обновлении списка санкций против ряда российских компаний, среди которых соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компания "Яндекс".
- 10 апреля 2020 года глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины предложение продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года.
- 23 апреля он же заявил, что внес в Совет национальной безопасности и обороны дополнительные предложения о продлении санкций против российских веб-ресурсов и программных продуктов.