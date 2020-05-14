Рябошапка вважає, що Венедіктова причетна до його відставки

Колишній генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що його наступниця Ірина Венедіктова була однією із тих, хто "пророкував його відставку". Окрім того, Венедіктова особисто заявила президенту Володимиру Зеленському, що Рябошапка продає кримінальні провадження.

Джерело: Рябошапка в інтерв’ю LB.ua

Пряма мова: "Були ті, хто пророкував мою відставку. Це, власне, чинний генеральний прокурор. Якщо на те пішло, будемо відвертими: вона на зустрічі з президентом в очі йому заявила, що я продаю кримінальні провадження. У моїй присутності".

Деталі: За словами ексгенпрокурора, Зеленський дуже здивувався, коли Венедіктова заявила про продаж проваджень Рябошапкою, оскільки розмова стосувалась іншої теми.

"Розмова взагалі стосувалася іншого, президент дуже здивувався, коли вона чомусь перейшла на цю тему. З цього я роблю висновок, що ця людина – одна з тих, хто постійно "вкладав" у вуха президентові і керівнику його офісу, що потрібно поміняти генерального прокурора. Мовляв, "йде весна, посадки потрібні", а генеральний прокурор гальмує справи, котрі вони "швидко і ефективно розслідували". Зокрема, щодо Порошенка. Тепер вони можуть зробити все, що обіцяли", – розповів Рябошапка.

У підтвердження своїх слів колишній генпрокурор сказав, що у цієї розмови був свідок. Проте назвати ім’я свідка він відмовився, вказавши, що це був його колега, який пізніше дзвонив та вибачився за поведінку Венедіктової.

Сам же Зеленський ніяк не прокоментував слова тодішньої очільниці ДБР, хоча здивувався.

"Але якщо вона при мені такі речі президенту говорить, можна уявити, що відбувається без мене", – сказав колишній генпрокурор.

Рябошапка думає, що можливою причиною таких дій Венедіктової були її амбіції очолити Офіс генпрокурора, оскільки "конкурс на керівника ДБР вона б не виграла, якби він був чесний і прозорий".

Колишній генпрокурор також пророкує, що кар’єра Венедіктова не буде тривалою.

Що передувало: Ексгенпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що президент Володимир Зеленський знищує реформу прокуратури, оскільки руками свого генпрокурора Ірини Венедіктової повертає на посади старих прокурорів, які не пройшли атестації.

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