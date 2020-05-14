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Рябошапка считает, что Венедиктова причастна к его отставке

Четверг, 14 мая 2020, 00:43
Рябошапка считает, что Венедиктова причастна к его отставке

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что его преемник Ирина Венедиктова была одной из тех, кто "предсказывал его отставку". Кроме того, Венедиктова лично заявила президенту Владимиру Зеленскому, что Рябошапка продает уголовные производства.

Источник: Рябошапка в интервью LB.ua

Прямая речь: "Были те, кто предсказывал мою отставку. Это, собственно, действующий генеральный прокурор. Если на то пошло, будем откровенны: она на встрече с президентом в глаза ему заявила, что я продаю уголовные производства. В моем присутствии".

Детали: По словам экс-генпрокурора, Зеленский очень удивился, когда Венедиктова заявила о продаже производств Рябошапкой, поскольку разговор касался другой темы.

"Разговор вообще касался другого, президент очень удивился, когда она почему-то перешла на эту тему. Из этого я делаю вывод, что этот человек – один из тех, кто постоянно "вкладывал" в уши президенту и руководителю его офиса, нужно поменять генерального прокурора. Мол, "идет весна, посадки нужны", а генеральный прокурор тормозит дела, которые они "быстро и эффективно расследовали". В частности, по Порошенко. Теперь они могут сделать все, что обещали", – рассказал Рябошапка.

В подтверждение своих слов бывший генпрокурор сказал, что в этой беседы был свидетель. Однако назвать имя свидетеля он отказался, указав, что это был его коллега, который позже позвонил и извинился за поведение Венедиктовой.

Сам же Зеленский никак не прокомментировал слова тогдашней руководительницы ГБР, хотя удивился.

"Но если она при мне такие вещи президенту говорит, можно представить, что происходит без меня", – сказал бывший генпрокурор.

Рябошапка думает, что возможной причиной таких действий Венедиктовой были ее амбиции возглавить Офис генпрокурора, поскольку "конкурс на руководителя ГБР она бы не выиграла, если бы он был честный и прозрачный".

Что предшествовало: Экс-генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что президент Владимир Зеленский уничтожает реформу прокуратуры, поскольку руками своего генпрокурора Ирины Венедиктовой возвращает на должности старых прокуроров, не прошедших аттестации.

Читайте также: Как Коломойский, Медведчук и Портнов руками "слуг" устроили расправу над Рябошапкой

Ирина Венедиктова: В разговоре с Зеленским о моем назначении фамилия Порошенко ни звучала 

Напомним:

  • 5 марта Верховная Рада выразила недоверие генеральному прокурору Руслану Рябошапке, что повлекло за собой его отставку с должности.
  • Инициаторами недоверия были 119 нардепов. Среди них народные депутаты от "Слуги народа", в частности, Максим Бужанский и Александр Дубинский, которых связывают с олигархом Игорем Коломойским, а также избранники от "Оппозиционной платформы - За жизнь", в том числе и Виктор Медведчук и Вадим Рабинович.

Украинская правда

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Темы: РябошапкаВенедиктоваГенпрокуратура
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