Шість пацієнтів із COVID-19 померли в Білорусі за добу, заразилися 947 людей
У Білорусі станом на 14 травня зареєстровано 26 тисяч 772 осіб із позитивним тестом на COVID-19.
Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки
Деталі: Приріст за останню добу становив 947 осіб, 6 людей померли.
За офіційними даними влади, за весь період поширення інфекції на території країни померли 152 (на 13 травня - 146) пацієнта "з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією".
У МОЗ РБ також повідомили, що на 14 травня одужали і виписані 8 тис. 168 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 13 травня - 7 711).
Крім того, за даними міністерства, всього було проведено 308 тис. 156 тестів на коронавірусну інфекцію.
Що передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність на пневмонію.
Передісторія:
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
- Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь.
- У Білорусі 9 травня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.