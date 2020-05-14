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Шість пацієнтів із COVID-19 померли в Білорусі за добу, заразилися 947 людей

Четвер, 14 травня 2020, 13:52

У Білорусі станом на 14 травня зареєстровано 26 тисяч 772 осіб із позитивним тестом на COVID-19.

Джерело: "Інтерфакс-Захід" з посиланням на міністерство охорони здоров'я республіки

Деталі: Приріст за останню добу становив 947 осіб, 6 людей померли.

За офіційними даними влади, за весь період поширення інфекції на території країни померли 152 (на 13 травня - 146) пацієнта "з низкою хронічних захворювань із виявленою коронавірусною інфекцією".

У МОЗ РБ також повідомили, що на 14 травня одужали і виписані 8 тис. 168 пацієнтів, у яких раніше був підтверджений діагноз COVID-19 (на 13 травня - 7 711).

Крім того, за даними міністерства, всього було проведено 308 тис. 156 тестів на коронавірусну інфекцію.

Що передувало: Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що після військового параду в Мінську впала вдвічі захворюваність на пневмонію.

Передісторія:

  • Президент Білорусі Олександр Лукашенко дотримується позиції, що Covid-19 – це "психоз", якому піддалося світове співтовариство. Він стверджує, що в країні люди помирають від різних супутніх хвороб, а не від коронавірусу.
  • Лукашенко висловив надію, що Білорусь від коронавірусу захистить Господь.
  • У Білорусі 9 травня попри пандемію провели парад до Дня перемоги.

Теми: коронавірусБілорусь


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