Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Беларуси за сутки, заразились 947 человек
В Беларуси по состоянию на 14 мая зарегистрировано 26 тысяч 772 человек с положительным тестом на COVID-19.
Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министерство здравоохранения республики
Детали: Прирост за последние сутки составил 947 человек, 6 людей умерли.
По официальным данным властей, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 152 (на 13 мая - 146) пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".
В Минздраве РБ также сообщили, что на 14 мая выздоровели и выписаны 8 тыс. 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая - 7 711).
Кроме того, по данным министерства, всего было проведено 308 тыс. 156 тестов на коронавирусную инфекцию.
Что предшествовало: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмонией.
Предыстория:
- Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
- Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь.
- В Беларуси 9 мая несмотря на пандемию провели парад ко Дню победы.