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Шесть пациентов с COVID-19 умерли в Беларуси за сутки, заразились 947 человек

Четверг, 14 мая 2020, 13:52

В Беларуси по состоянию на 14 мая зарегистрировано 26 тысяч 772 человек с положительным тестом на COVID-19.

Источник: "Интерфакс-Запад" со ссылкой на министерство здравоохранения республики

Детали: Прирост за последние сутки составил 947 человек, 6 людей умерли.

По официальным данным властей, за весь период распространения инфекции на территории страны умерли 152 (на 13 мая - 146) пациента "с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией".

В Минздраве РБ также сообщили, что на 14 мая выздоровели и выписаны 8 тыс. 168 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (на 13 мая - 7 711).

Кроме того, по данным министерства, всего было проведено 308 тыс. 156 тестов на коронавирусную инфекцию.

Что предшествовало: Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что после военного парада в Минске упала вдвое заболеваемость пневмонией.

Предыстория:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко придерживается позиции, что Covid-19 - это "психоз", которому подверглось мировое сообщество. Он утверждает, что в стране люди умирают от различных сопутствующих болезней, а не от коронавируса.
  • Лукашенко выразил надежду, что Беларусь от коронавируса защитит Господь.
  • В Беларуси 9 мая несмотря на пандемию провели парад ко Дню победы.

Темы: коронавирусБеларусь


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