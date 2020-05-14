Усі розділи
Укр / Рус

Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC

Четвер, 14 травня 2020, 15:07

В окупованому Донецьку у березні арештували Леоніда Харченка – ключового фігуранта справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" МН17, збитого в небі Донбасу у 2014 році.

Джерело: Російська служба "Бі-бі-сі"

Деталі: Леонід Харченко – один із чотирьох обвинувачених у справі МН17. У 2014 році він носив позивний "Крот" і був командиром одного з розвідувальних підрозділів т.зв. "ГРУ ДНР".

У Нідерландах Харченку пред'явили офіційні звинувачення в причетності до краху "Боїнга", суд розпочався 9 березня цього року. А 11 березня Харченка затримали біля його дому в Донецьку.

Окупанти арештували Харченка в іншій кримінальній справі. Цю інформацію Російській службі "Бі-бі-сі" підтвердив товариш Харченка по службі, який досі проживає в Донецьку, а у 2014-2015 роках мав відношення до військового командування т.зв. "ДНР".

8 травня арешт колишнього військового розвідника "ДНР" продовжили ще на два місяці. Зараз його тримають у СІЗО "Мін'юсту ДНР" у Донецьку.

Товариші Харченка, які погодилися говорити з журналістами, вважають, що його хочуть ізолювати.

Співрозмовник "Бі-бі-сі", знайомий зі справою Харченка, каже, що "звинувачення смішні – нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї".

Джерело зазначило, що "по першому пункту у потерпілих до нього претензій немає, по другому – цей пістолет йому в 2019 році видали в Міністерстві держбезпеки для забезпечення особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17".

Колишній колега Харченка по "службі" припускає, що колишнього військового розвідника взяли під варту, щоб виключити його викрадення спецслужбами України.

Пряма мова колишнього товариша Харченка по службі: "Харченко до останнього жив спокійно в Донецьку і не підозрював, що з ним може таке статися. Можливо, його таким жорстоким чином охороняють, але це дуже дивний метод убезпечити людину".

Нагадаємо: Влітку минулого року українським спецпризначенцям вдалося вивезти до Києва колишнього ракетника "ДНР" Володимира Цемаха, який також вважається важливим учасником катастрофи "Боїнга" МН17. У вересні 2019 року Цемаха відправили в Москву в рамках обміну утримуваними громадянами між Україною та Росією. Зараз він живе на території, яку контролює "ДНР".

Влада України оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно пред'явили звинувачення в створенні терористичної групи, у 2019 році проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою в причетності до збиття "Боїнга" МН17.

Леоніду Харченку 47 років, він народився і виріс у Донецькій області. До початку бойових дій на сході України Харченко працював інженером у Костянтинівці. Сам Харченко в 2015 році розповідав журналістам, що до початку конфлікту на Донбасі військового досвіду не мав. До "ДНР" Харченко приєднався в квітні 2014 року – під час боїв за Слов'янськ.

Імовірно, влітку 2014 року Харченко став "офіцером" спецпризначення військової розвідки "ДНР", узяв позивний "Крот" і став працювати під керівництвом Сергія Дубинського – відставного офіцера ГРУ Росії. Даних про те, що відбувалося з "Кротом" після 2015 року, довгий час не було.

Передісторія:

  • Об'єднана слідча група (JIT), що веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи МН17, вважає, що Харченко брав участь у переміщенні по Донеччині зенітно-ракетної установки "Бук", з якої було збито "Боїнг".
  • В опублікованих Службою безпеки України записах телефонних розмов прихильників "ДНР", 17 липня 2014 року людина з позивним "Крот" підказує іншому бойовику дорогу до місця дислокації "Бука".
  • За версією голландської прокуратури, Харченко також міг координувати переміщення "Бука" до безпосереднього місця пуску ракети і подальшу евакуацію комплексу в Росію.
  • У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила офіційні звинувачення в причетності до катастрофи рейсу МН17 Харченкові й ще трьом: начальнику Харченка по "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському, ще одному офіцеру "ГРУ ДНР" Олегу Пулатову і колишньому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гиркіну (Стрєлкову). Всі вони перебувають у міжнародному розшуку.

Теми: MH17ДонбасДонецькДНР


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський: Треба відкривати непродовольчі ринки

Львів готує нові послаблення карантину – роботу ТЦ і поліклінік

фотоЯк у Голлівуді: на Закарпатті контрабандисти тікали трьома машинами, довелося стріляти по колесах

фото Стало відоме ім’я бійця, вбитого снайпером на Донбасі

Кличко про коронавірус: Новини не дуже, плюс 52 хворих і 2 жертви

Криклій опублікував 3 етапи виходу транспорту з карантину

Усі головні новини...
MH17
Ключовим фігурантом справи MH17 виявився заступник голови Прикордонслужби РФ – Bellingcat
Вербувальником шпигуна з СБУ Шайтанова виявився фігурант справи MH17 – Bellingcat
Суд у справі MH17 підтвердив анонімність 12 свідків, яку оскаржував росіянин
Останні новини
15:32
Футбольні матчі в Україні можуть відновитися 30 травня
15:13
Зоопарк в Одесі відновить роботу
15:07
Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC
15:07
Україна та ЄС домовилися пришвидшити роботу над "промисловим безвізом" - МЗС
14:57
На Донбасі під час занять загинули двоє військових
14:48
Саакашвілі пішов в онлайн шукати реформаторів
14:47
Державних земель менше ніж є на папері, цифри бралися зі стелі — голова Держегокадастру
14:44
Уряд Франції анонсував "план Маршалла" для туристичної галузі
14:43
Витік даних: Поліція не виявила фактів кібератак на "Дію"
14:41
Лукашенко поскаржився на дорогий російський газ: вдвічі дорожче, ніж для Німеччини
Усі новини...