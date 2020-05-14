Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC

В окупованому Донецьку у березні арештували Леоніда Харченка – ключового фігуранта справи про катастрофу малайзійського "Боїнга" МН17, збитого в небі Донбасу у 2014 році.

Джерело: Російська служба "Бі-бі-сі"

Деталі: Леонід Харченко – один із чотирьох обвинувачених у справі МН17. У 2014 році він носив позивний "Крот" і був командиром одного з розвідувальних підрозділів т.зв. "ГРУ ДНР".

У Нідерландах Харченку пред'явили офіційні звинувачення в причетності до краху "Боїнга", суд розпочався 9 березня цього року. А 11 березня Харченка затримали біля його дому в Донецьку.

Окупанти арештували Харченка в іншій кримінальній справі. Цю інформацію Російській службі "Бі-бі-сі" підтвердив товариш Харченка по службі, який досі проживає в Донецьку, а у 2014-2015 роках мав відношення до військового командування т.зв. "ДНР".

8 травня арешт колишнього військового розвідника "ДНР" продовжили ще на два місяці. Зараз його тримають у СІЗО "Мін'юсту ДНР" у Донецьку.

Товариші Харченка, які погодилися говорити з журналістами, вважають, що його хочуть ізолювати.

Співрозмовник "Бі-бі-сі", знайомий зі справою Харченка, каже, що "звинувачення смішні – нібито участь у незаконному обшуку в 2014 році і незаконне зберігання зброї".

Джерело зазначило, що "по першому пункту у потерпілих до нього претензій немає, по другому – цей пістолет йому в 2019 році видали в Міністерстві держбезпеки для забезпечення особистої безпеки у зв'язку зі справою МН17".

Колишній колега Харченка по "службі" припускає, що колишнього військового розвідника взяли під варту, щоб виключити його викрадення спецслужбами України.

Пряма мова колишнього товариша Харченка по службі: "Харченко до останнього жив спокійно в Донецьку і не підозрював, що з ним може таке статися. Можливо, його таким жорстоким чином охороняють, але це дуже дивний метод убезпечити людину".

Нагадаємо: Влітку минулого року українським спецпризначенцям вдалося вивезти до Києва колишнього ракетника "ДНР" Володимира Цемаха, який також вважається важливим учасником катастрофи "Боїнга" МН17. У вересні 2019 року Цемаха відправили в Москву в рамках обміну утримуваними громадянами між Україною та Росією. Зараз він живе на території, яку контролює "ДНР".

Влада України оголосила Харченка в розшук у липні 2015 року. Йому заочно пред'явили звинувачення в створенні терористичної групи, у 2019 році проти Харченка порушили кримінальну справу за підозрою в причетності до збиття "Боїнга" МН17.

Леоніду Харченку 47 років, він народився і виріс у Донецькій області. До початку бойових дій на сході України Харченко працював інженером у Костянтинівці. Сам Харченко в 2015 році розповідав журналістам, що до початку конфлікту на Донбасі військового досвіду не мав. До "ДНР" Харченко приєднався в квітні 2014 року – під час боїв за Слов'янськ.

Імовірно, влітку 2014 року Харченко став "офіцером" спецпризначення військової розвідки "ДНР", узяв позивний "Крот" і став працювати під керівництвом Сергія Дубинського – відставного офіцера ГРУ Росії. Даних про те, що відбувалося з "Кротом" після 2015 року, довгий час не було.

Передісторія:

Об'єднана слідча група (JIT), що веде офіційне міжнародне розслідування катастрофи МН17, вважає, що Харченко брав участь у переміщенні по Донеччині зенітно-ракетної установки "Бук", з якої збили "Боїнг".

В опублікованих Службою безпеки України записах телефонних розмов прихильників "ДНР", 17 липня 2014 року людина з позивним "Крот" підказує іншому бойовику дорогу до місця дислокації "Бука".

За версією голландської прокуратури, Харченко також міг координувати переміщення "Бука" до безпосереднього місця пуску ракети і подальшу евакуацію комплексу в Росію.

У лютому 2020 року прокуратура Нідерландів пред'явила офіційні звинувачення в причетності до катастрофи рейсу МН17 Харченкові й ще трьом: начальнику Харченка по "ГРУ ДНР" Сергію Дубинському, ще одному офіцеру "ГРУ ДНР" Олегу Пулатову і колишньому "міністру оборони ДНР" Ігорю Гиркіну (Стрєлкову). Всі вони перебувають у міжнародному розшуку.

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