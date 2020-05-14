Трамп допускає повне розірвання стосунків з Китаєм через COVID-19
Четвер, 14 травня 2020, 21:55
Дональд Трамп допустив, що США може повністю припинити відносини з Китаєм через дії Пекіна на початку пандемії коронавірусу.
Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox Business
Деталі: Адміністрація Трампа обмірковує способи можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю за те, що, на думку США, він приховує інформацію про вірус.
Однак команда президента США, швидше за все, використовує іншу тактику, не вдаючись до повного розриву відносин.
Крім того, сказав Трамп, США обмірковують варіант отримання фінансової компенсації від Китаю за роль, яку зіграв Пекін на початку пандемії коронавірусу.
Трамп повідомив, що розрив відносин з Китаєм міг би заощадити Штатам близько $500 млрд.
Передісторія:
- Американська розвідка заявила, що Китай приховав масштаби спалаху коронавірусу в своїй країні, недооцінюючи як випадки зараження, так і смерті.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати мають намір відправити слідчих до Китаю для розслідування спалаху коронавірусу.
- Трамп також додав, що Америка розглядає декілька можливих "варіантів" відповідальності Китаю за пандемію коронавірусу. За його словами, мова йде про "набагато більші гроші, ніж (запросила – ред.) Німеччина", але США ще не прийняли остаточного рішення.
- 1 травня Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм тепер має другорядне значення для пандемії коронавірусу, і він пригрозив новими митами Пекіну у зв'язку зі спалахом хвороби