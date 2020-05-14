Трамп допускає повне розірвання стосунків з Китаєм через COVID-19

Дональд Трамп допустив, що США може повністю припинити відносини з Китаєм через дії Пекіна на початку пандемії коронавірусу.

Джерело: Трамп в інтерв'ю Fox Business

Деталі: Адміністрація Трампа обмірковує способи можливого покарання або отримання фінансової компенсації від Китаю за те, що, на думку США, він приховує інформацію про вірус.

Однак команда президента США, швидше за все, використовує іншу тактику, не вдаючись до повного розриву відносин.

Крім того, сказав Трамп, США обмірковують варіант отримання фінансової компенсації від Китаю за роль, яку зіграв Пекін на початку пандемії коронавірусу.

Трамп повідомив, що розрив відносин з Китаєм міг би заощадити Штатам близько $500 млрд.

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