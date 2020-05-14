Трамп допускает полное расторжение отношений с Китаем из-за COVID-19

Дональд Трамп допустил, что США может полностью прекратить отношения с Китаем из-за действий Пекина в начале пандемии коронавируса.

Источник: Трамп в интервью Fox Business

Детали: Администрация Трампа обдумывает способы возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что, по мнению США, он скрывает информацию о вирусе.

Однако команда президента США, скорее всего, использует другую тактику, не прибегая к полному разрыву отношений.

Кроме того, сказал Трамп, США обдумывают вариант получения финансовой компенсации от Китая за роль, которую сыграл Пекин в начале пандемии коронавируса.

Трамп сообщил, что разрыв отношений с Китаем мог бы сэкономить Штатам около $500 млрд.

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