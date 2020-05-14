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Трамп допускает полное расторжение отношений с Китаем из-за COVID-19

Четверг, 14 мая 2020, 21:55
Трамп допускает полное расторжение отношений с Китаем из-за COVID-19

Дональд Трамп допустил, что США может полностью прекратить отношения с Китаем из-за действий Пекина в начале пандемии коронавируса.

Источник: Трамп в интервью Fox Business

Детали: Администрация Трампа обдумывает способы возможного наказания или получения финансовой компенсации от Китая за то, что, по мнению США, он скрывает информацию о вирусе.

Однако команда президента США, скорее всего, использует другую тактику, не прибегая к полному разрыву отношений.

Кроме того, сказал Трамп, США обдумывают вариант получения финансовой компенсации от Китая за роль, которую сыграл Пекин в начале пандемии коронавируса.

Трамп сообщил, что разрыв отношений с Китаем мог бы сэкономить Штатам около $500 млрд.

Предыстория: 

  • Американская разведка считает, что Китай скрыл масштабы вспышки коронавируса в своей стране, недооценивая как случаи заражения, так и смерти.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты все еще намерены отправить следователей в Китай для расследования вспышки коронавируса.
  • Трамп также заявил, что Америка рассматривает несколько возможных"вариантов" ответственности Китая за пандемию коронавируса, и что речь идет "о гораздо больших деньгах, чем (запросила – ред.) Германия, но США пока приняли окончательного решения.
  • 1 мая Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем теперь имеет второстепенное значение для пандемии коронавируса, и он пригрозил новыми пошлинами Пекину в связи со вспышкой болезни.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАКитайТрампкоронавирусэпидемия
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