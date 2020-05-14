Українська делегація під час зустрічі Тристоронньої контактної групи виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України і вкотре наголосила, що вибори там мають відбутися за українським законодавством.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Тристороння контактна група провела чергове засідання у режимі відеоконференції. Україну на засіданні представляла оновлена делегація, сформована указом президента Володимира Зеленського.

Засідали чотири групи: безпекова, гуманітарна, політична й економічна.

Українська сторона наголосила, що вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу можуть відбутися відповідно до Конституції та законодавства України та на основі Копенгагенських критеріїв ОБСЄ, зокрема в частині стабільності установ, які гарантують демократію, верховенство права, дотримання прав людини та захисту прав меншин, виключно після отримання Україною контролю над кордоном.

Українська сторона вкотре виключила можливість закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

Серед іншого зазначається, що ведеться робота з формування списків для наступного етапу взаємного звільнення утримуваних осіб. Україна вкотре наполягла на взаємному звільненні утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх".

Нагадаємо: 5 травня Зеленський затвердив склад делегації України для участі в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації у Донецькій та Луганській областях.

Передісторія: Раніше голова ОПУ Андрій Єрмак розповів про ідею посилення української команди у Мінську.

За його словами, ОП виступив з ініціативою підвищити рівень представленості ТКГ. Тобто наряду з керівником делегації Кучмою, його заступником стає віце-прем’єр Резников, а також в кожну підгрупу додається по 1 представнику на рівні не нижче замміністра.

Також було вирішено, що, окрім представників виконавчої влади, до складу української делегації увійдуть керівники кількох профільних комітетів Верховної Ради.

Єрмак висловив сподівання, що на таке ж посилення підуть і росіяни і "переговори стануть ефективнішими".