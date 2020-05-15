Усі розділи
Укр / Рус

Україна запропонувала в ТКГ перевірити своє майно на Донбасі і повернути податки

П'ятниця, 15 травня 2020, 09:13

Під час онлайн-зустрічі Тристоронньої контактної групи 14 травня представники Києва запропонували повернути окупований Донбас у податкове поле України та верифікувати українське майно в ОРДЛО.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Українська сторона відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки".  

Деталі: Загалом засідали чотири групи: безпекова, гуманітарна, політична й економічна.

У межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на карантинні заходи, Україна "повністю підтримує реалізацію мандату СММ ОБСЄ та МКЧХ і всіляко сприяє цьому, а також забезпечує безумовне виконання їхнього мандату".

СММ ОБСЄ відзначила, окрім іншого, суттєвий прогрес у межах реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного.

В гуманітарній групі говорили про новий обмін "всіх на всіх" і необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування. Зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила на своїй позиції щодо виборів на Донбасі за українським законодавством після отримання Україною контролю над кордоном і неможливості закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна вкотре наголосила на готовності працювати у форматі 24/7.

Теми: ДонбасМінські угоди


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський продовжив заборону на "Вконтакте" і "Одноклассники"

ВООЗ готує Європу до другої хвилі коронавірусу восени

Оновлена делегація України в ТКГ відкинула особливий статус Донбасу в Конституції

Суд змусив Білий дім оприлюднити листи щодо України

В Італії зросла добова смертність від коронавірусу

Священник УПЦ МП з Вінниччини заразив усю сім’ю коронавірусом та помер

Усі головні новини...
Донбас
Оновлена делегація України в ТКГ відкинула особливий статус Донбасу в Конституції
Доба на Донбасі: бойовики здійснили 7 обстрілів, в ОС без втрат
Звинуваченого у справі МН17 "Крота" взяли під варту в Донецьку – BBC
Останні новини
09:13
Україна запропонувала в ТКГ верифікувати своє майно на Донбасі
08:35
Lufthansa хоче відновити рейси з Києва у червні
08:29
Епідемія у Франції: кількість госпіталізованих хворих продовжує знижуватися
08:00
Головні новини четверга і ночі: вихід з карантину, 3 етапи запуску транспорту
07:04
Формування Російської Федерації 11 разів порушили режим "тиші"
05:10
14 травня у світі діагностували 96 370 заражень коронавірусом
04:28
МЗС повідомило, скільки українців померло від COVID-19 за межами країни
03:45
Понад 10 мільйонів громадян у США пройшли тест на COVID-19
02:53
Глава ЦВК Білорусі: "Критика про призначення президентських виборів в період епідемії недоречна"
02:04
Петиція до Зеленського з закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала голоси
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!