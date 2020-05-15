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Україна запропонувала в ТКГ перевірити своє майно на Донбасі і повернути податки

П'ятниця, 15 травня 2020, 09:13
Україна запропонувала в ТКГ перевірити своє майно на Донбасі і повернути податки

Під час онлайн-зустрічі Тристоронньої контактної групи 14 травня представники Києва запропонували повернути окупований Донбас у податкове поле України та верифікувати українське майно в ОРДЛО.

Джерело: сайт президента

Дослівно: "Представники України в економічній групі продовжили обговорення питання щодо відновлення в окремих районах Донецької та Луганської областей України оподаткування та системи розрахунків у межах українського правового поля.

Також українська сторона наголосила на необхідності здійснення разом з міжнародними партнерами верифікації майна України, що знаходиться на тимчасово окупованих територіях.

Українська сторона відзначила конструктивний характер роботи економічної групи, в якій Україна та Росія були представлені на рівні заступників міністрів економіки".  

Деталі: Загалом засідали чотири групи: безпекова, гуманітарна, політична й економічна.

У межах роботи безпекової групи Україна підтримала СММ ОБСЄ та вкотре наполягла на безумовному та безперешкодному доступі спостерігачів на всій території України в межах міжнародно визнаних кордонів, зокрема на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на карантинні заходи, Україна "повністю підтримує реалізацію мандату СММ ОБСЄ та МКЧХ і всіляко сприяє цьому, а також забезпечує безумовне виконання їхнього мандату".

СММ ОБСЄ відзначила, окрім іншого, суттєвий прогрес у межах реалізації оновленого плану розмінування, зокрема гуманітарного.

В гуманітарній групі говорили про новий обмін "всіх на всіх" і необхідність відкриття нових КПВВ на лінії розмежування. Зазначено, що КПВВ у Золотому облаштоване й готове до роботи у будь-який час.

Під час роботи політичної групи українська сторона наголосила на своїй позиції щодо виборів на Донбасі за українським законодавством після отримання Україною контролю над кордоном і неможливості закріплення особливого статусу ОРДЛО в Конституції України.

У контексті обговорення графіка роботи ТКГ Україна вкотре наголосила на готовності працювати у форматі 24/7.

Цьому передувало: 5 травня президент Володимир Зеленський розширив склад української делегації у ТКГ, яку очолює другий президент України Леонід Кучма.

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГМінські угодиДонбасподатки
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