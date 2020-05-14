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Обновленная украинская делегация впервые заседала в ТКГ

Четверг, 14 мая 2020, 23:30

Трехсторонняя контактная группа провела очередное заседание в режиме видеоконференции. Украину на заседании представляла обновленная делегация, сформированная указом президента Владимира Зеленского.

Источник: Офис президента

Детали: Сейчас ведется работа по формированию списков для следующего этапа взаимного освобождения удерживаемых лиц. Украина в очередной раз настояла на взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех".

Украинская сторона подчеркнула, что выборы на временно оккупированных территориях Донбасса могут произойти в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств, исключительно после получения Украиной контроля над границей.

Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

Напомним: 5 мая Зеленский утвердил состав делегации Украины для участия в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях.

Предыстория: Раньше глава ОПУ Андрей Ермак рассказывал об идее усиления украинской команды в Минске.

По его словам, ОП выступил с инициативой повысить уровень представленности ТКГ. То есть наряду с руководителем делегации Кучмой, его заместителем становится вице-премьер Резников, а также в каждую подгруппу добавляется по 1 представителю на уровне не ниже замминистра.

Также было решено, что, кроме представителей исполнительной власти, в состав украинской делегации войдут руководители нескольких профильных комитетов Верховной Рады.

Ермак выразил надежду, что на такое же усиление пойдут и россияне, и "переговоры станут более эффективными".

Украинская правда
Темы: Офис президентаДонбассоккупация


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