Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Пятница, 15 мая 2020, 09:13
Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы 14 мая представители Киева предложили вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество в ОРДЛО.

Источник: сайт президента

Дословно: "Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики".

Детали: В целом заседали четыре группы: группа по безопасности, гуманитарная, политическая и экономическая.

В рамках работы группы по безопасности Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Несмотря на карантинные мероприятия, Украина "полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата".

СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В гуманитарной группе говорили о новом обмене "всех на всех" и необходимости открытия новых КПВВ на линии разграничения. Отмечено, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула свою позицию относительно выборов на Донбассе по украинскому законодательству после получения Украиной контроля над границей и невозможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Этому предшествовало: 5 мая президент Владимир Зеленский расширил состав украинской делегации в ТКГ, которую возглавляет второй президент Украины Леонид Кучма.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТКГМинские соглашенияДонбассналоги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
ТКГ
В России отреагировали на роспуск Зеленским ТКГ: "Поставил крест" на переговорах
Россия снова проигнорировала встречу ТКГ на фоне обострения на Донбассе
Россия сорвала экстренное заседание ТКГ. Украина хочет предотвратить провокации
Последние новости
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
10:47
Аргентина переживает удар инфляцией после либерализации цен
10:43
В оккупированном Токмаке раздались взрывы
10:31
Исландия присоединяется к двум коалициям в поддержку Украины
Все новости...
Реклама: