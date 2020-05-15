Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы 14 мая представители Киева предложили вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество в ОРДЛО.

Источник: сайт президента

Дословно: "Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики".

Детали: В целом заседали четыре группы: группа по безопасности, гуманитарная, политическая и экономическая.

В рамках работы группы по безопасности Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Несмотря на карантинные мероприятия, Украина "полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата".

СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В гуманитарной группе говорили о новом обмене "всех на всех" и необходимости открытия новых КПВВ на линии разграничения. Отмечено, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула свою позицию относительно выборов на Донбассе по украинскому законодательству после получения Украиной контроля над границей и невозможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.