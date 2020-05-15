Все разделы
Укр / Рус

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Пятница, 15 мая 2020, 09:13

Во время онлайн-встречи Трехсторонней контактной группы 14 мая представители Киева предложили вернуть оккупированный Донбасс в налоговое поле Украины и верифицировать украинское имущество в ОРДЛО.

Источник: сайт президента

Дословно: "Представители Украины в экономической группе продолжили обсуждение вопроса о восстановлении в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины налогообложения и системы расчетов в рамках украинского правового поля.

Также украинская сторона подчеркнула необходимость осуществления совместно с международными партнерами верификации имущества Украины, находящегося на временно оккупированных территориях.

Украинская сторона отметила конструктивный характер работы экономической группы, в которой Украина и Россия были представлены на уровне заместителей министров экономики".

Детали: В целом заседали четыре группы: группа по безопасности, гуманитарная, политическая и экономическая.

В рамках работы группы по безопасности Украины поддержала СММ ОБСЕ и еще раз настояла на безусловном и беспрепятственном доступе наблюдателей на всей территории Украины в пределах международно признанных границ, в частности на временно оккупированных территориях.

Несмотря на карантинные мероприятия, Украина "полностью поддерживает реализацию мандата СММ ОБСЕ и МККК и всячески способствует этому, а также обеспечивает безусловное выполнение их мандата".

СММ ОБСЕ отметила, помимо прочего, существенный прогресс в рамках реализации обновленного плана разминирования, в частности гуманитарного.

В гуманитарной группе говорили о новом обмене "всех на всех" и необходимости открытия новых КПВВ на линии разграничения. Отмечено, что КПВВ в Золотом обустроено и готово к работе в любое время.

Во время работы политической группы украинская сторона подчеркнула свою позицию относительно выборов на Донбассе по украинскому законодательству после получения Украиной контроля над границей и невозможности закрепления особого статуса ОРДЛО в Конституции Украины.

В контексте обсуждения графика работы ТКГ Украина в очередной раз подчеркнула готовность работать в формате 24/7.

Темы: ДонбассМинские соглашения


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги

Зеленский продлил запрет для "Вконтакте" и "Одноклассники"

ВОЗ готовит Европу к второй волне коронавируса осенью

Обновленная делегация Украины в ТКГ отвергла особый статус Донбасса в Конституции

Суд заставил Белый дом обнародовать письма по Украине

В Италии выросла суточная смертность от коронавируса

Все главные новости...
Донбасс
Обновленная делегация Украины в ТКГ отвергла особый статус Донбасса в Конституции
Сутки на Донбассе: боевики провели 7 обстрелов, в ОС без потерь
Обвиняемого по делу МН17 "Крота" взяли под стражу в Донецке – BBC
Последние новости
09:28
Зеленский не будет ветировать скандальный закон о новых налоговых правилах - ОП
09:28
В Украине снова количество заболевших превысило количество выздоровлений
09:13
Украина предложила в ТКГ проверить свое имущество на Донбассе и вернуть налоги
08:35
Lufthansa хочет возобновить рейсы из Киева в июне
08:29
Эпидемия во Франции: число госпитализированных больных продолжает снижаться
08:00
Главные новости четверга и ночи: выход из карантина, 3 этапа запуска транспорта
07:04
Формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим "тишины"
05:10
14 мая в мире диагностировали 96 370 заражений коронавирусом
04:28
В МИД рассказали, сколько украинцев умерло от COVID-19 за рубежом
03:45
Более 10 миллионов граждан в США прошли тест на COVID-19
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!