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Нардепи знову звернулися до КС щодо закону про землю

П'ятниця, 15 травня 2020, 17:54
Нардепи знову звернулися до КС щодо закону про землю

До Конституційного суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Джерело: пресслужба суду

Деталі: Уповноважених за подання обрали нардепів від ОПЗЖ Василя Німченка та Наталію Королевську.

Народні депутати вимагають визнати "земельний" закон неконституційним.

Дослівно: "Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що закон є неконституційним, оскільки його ухвалення Верховною Радою України відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення, а парламент, ухваливши закон, порушив принцип верховенства права та діяв не у спосіб, що передбачений Конституцією і законами України".

Що було раніше: 4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

Передісторія:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Українська правда

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Теми: КСВерховна РадаКоролевськаземля
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