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Нардепи знову звернулися до КС щодо закону про землю

П'ятниця, 15 травня 2020, 17:54

До Конституційного суду надійшло подання 53 народних депутатів щодо конституційності закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення".

Джерело: пресслужба суду

Деталі: Уповноважених за подання обрали нардепів від ОПЗЖ Василя Німченка та Наталію Королевську.

Народні депутати вимагають визнати "земельний" закон неконституційним.

Дослівно: "Суб’єкт права на конституційне подання вважає, що закон є неконституційним, оскільки його ухвалення Верховною Радою України відбулося з порушенням конституційної процедури розгляду та ухвалення, а парламент, ухваливши закон, порушив принцип верховенства права та діяв не у спосіб, що передбачений Конституцією і законами України".

Що було раніше: 4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

Передісторія:

31 березня Верховна Рада ухвалила закон про обіг земель сільськогосподарського призначення. За це рішення проголосувало 259 народних депутатів.

Голоси дали зокрема політичні партії експрезидента Петра Порошенка і Святослава Вакарчука.

Документ передбачає скасування з другого півріччя 2021 року дії мораторію на продаж аграрної землі.

28 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про скасування мораторію на обіг земель сільгосппризначення.

Українська правда
Теми: КСВерховна РадаКоролевськаземля


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