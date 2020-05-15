Нардепы снова обратились в КС по поводу закона о земле

В Конституционный суд поступило представление 53 народных депутатов относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: пресс-служба суда

Детали: Уполномоченных за представление выбрали нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко и Наталью Королевскую.

Народные депутаты требуют признать "земельный" закон неконституционным.

Дословно: "Субъект права на конституционное представление считает, что закон является неконституционным, поскольку его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а парламент, приняв закон, нарушил принцип верховенства права и действовал не в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины".

Что было раньше: 4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

Предыстория:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.