Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Нардепы снова обратились в КС по поводу закона о земле

Пятница, 15 мая 2020, 17:54
Нардепы снова обратились в КС по поводу закона о земле

В Конституционный суд поступило представление 53 народных депутатов относительно конституционности закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Источник: пресс-служба суда

Детали: Уполномоченных за представление выбрали нардепов от ОПЗЖ Василия Нимченко и Наталью Королевскую.

Народные депутаты требуют признать "земельный" закон неконституционным.

Дословно: "Субъект права на конституционное представление считает, что закон является неконституционным, поскольку его принятие Верховной Радой Украины произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а парламент, приняв закон, нарушил принцип верховенства права и действовал не в порядке, предусмотренном Конституцией и законами Украины".

Что было раньше: 4 мая в Конституционный Суд поступило представление от 48 народных депутатов о признании неконституционным закона об обороте земель сельхозназначения.

Предыстория:

31 марта Верховная Рада приняла закон об обороте земель сельскохозяйственного назначения. За это решение проголосовали 259 народных депутатов.

Голоса дали в том числе политические партии экс-президента Петра Порошенко и Святослава Вакарчука.

Документ предусматривает отмену со второго полугодия 2021 года действия моратория на продажу аграрной земли.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об отмене моратория на оборот земель сельхозназначения.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСВерховная РадаКоролевскаяземля
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
КС
"Венецианка" оценила законопроект о реформе отбора судей КСУ
Оксюморон конфликта интересов в Конституционном Суде
КС начал рассматривать дело о толковании статьи о едином гражданстве
Последние новости
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
11:34
НБУ на межбанке за неделю продал почти 1 миллиард долларов из резервов
11:22
видео"Пингвиная тусовка": полярники показали айсберг-качели для пернатых
11:10
ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"
11:01
Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель
10:57
видеоНовую работу Бенкси в Лондоне похитили вскоре после того, как он ее показал
Все новости...
Реклама: