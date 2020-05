2 травня. No time to die: У Великій Британії  мільйон тестів, в Україні ігнорують карантин, у Мадонни знайшли антитіла

Офіційні дані, актуальні на 13:00 2 травня

Україна на карантині 52-ий день.

Країна готується до поступового виходу з карантину, який має початися 11 травня.

Травневі вихідні – останні небезпечні дні, які можуть сприяти скупченню людей, кажуть в Офісі президента.

22-ий день з понад 60 днів епідемії в Україні кількість тих, хто одужав від коронавірусної хвороби, перевищує кількість смертей з Covid-19.

Україна. Черговий стрибок добових хворих

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

11 411 встановлених випадків, з них 2 250 медпрацівників і 771 дитина

летальних випадків зроблено 122 752 ПЛР-тестів, частина з них – повторні. Найбільше – у Києві, близько 19 тисяч.

Найбільше хворих мають Чернівецька область – 1 745 і Київ – 1 494. Найбільша добова кількість хворих на Буковині, Дніпропетровщині та Закарпатті.

За минулу добу:

550 встановлених хворих, з них 96 медпрацівників і 17 дітей

летальних випадків 85 людей одужали

Після одного дня зниження кількості добових хворих їхнє число знов росте. Упродовж 1 травня зафіксували на 95 випадків COVID-19 більше, ніж днем раніше.

550 добових хворих – це другий максимум за весь час епідемії в Україні (найбільше добових випадків інфікувань було 24 квітня – 578).

Ситуація з Covid-19 у Збройних силах: 77 випадків інфікування (1 за минулу добу), жодного хворого на фронті.

Що відбувалося в регіонах:

Черкаси. Після передчасного послаблення карантину виконкомом президент передав міському голові "полум’яний привіт", а самого голову Володимира Бондаренка викликали на допит.

Згодом Бондаренко оприлюднив листування з погрозами нібито від Офісу президента, на що там відповіли – з міським головою не листувалися, він став жертвою пранку і зробив поспішні висновки.

Донеччина. Українці, яких звільнили під час останнього обміну з окупованими територіями 16 квітня, завершили двотижневу обсервацію у Святогірську. Двоє з них повертаються додому, частина поїде до спецзакладів за медичною та психологічною реабілітацією. Усього 16 квітня Україна забрала 20 людей.

Фото: Facebook-сторінка Павла Кириленка, голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації

Одеса. У перший травневий вихідний одесити заполонили пляж і територію поблизу. Люди відпочивали на спортивних майданчиках і тренажерах, фотографувалися з конями і навіть купалися.

Фото: одеське медіа "Думская"

Львів. У Міжнародний день праці малі підприємці з плакатами вийшли на центральну площу Ринок, аби привернути увагу до скрутного становища, у якому опинилися через карантин. Люди були в масках і зберігали дистанцію.

У тимчасово окупованому Криму, за даними окупантів, понад сотня випадків захворювань – 104 людини з початку епідемії. У Севастополі – 85 інфікованих.

З 1 травня у Криму відновлюють роботу салони краси, перукарні, ательє, хімчистки, заклади з ремонту взуття, комп’ютерів та інші.

У районах тимчасово окупованого Сходу офіційно понад 100 інфікованих у кожній області: на Луганщині – 129, на Донеччині – 105.

За динамікою зміни кількості хворих в Україні та в кожній області стежте на картах і графіках "Української правди".

Як в Україні відкриваються ринки

На Київському ринку в Одесі для захисту покупців і продавців між дерев’яними палками натягують харчову плівку. При вході стоїть охоронець, який перевіряє наявність масок у покупців, і стіл з антисептиком. Пляшка з ним до кінця дня вже була пустою, повідомляє місцева медіа "Думская".

Фото: одеське медіа "Думская"

Перед входом до Привокзального ринку у Вінниці скупчилися люди, вони не дотримувалися дистанції та маскового режиму. Адміністрація ринку каже – люди почали приходити за дві години до відкриття ринку, тому утворилася черга.

Після відкриття жодних порушень не зафіксували, усі були в масках і проходили перевірку температури, запевняють у Держпродспоживслужбі.

У Харкові впродовж 1 травня Держпродспоживслужба виписала 15 приписів за порушення санітарних вимог на ринках. Один ринок закрився, бо не зміг виконати всі умови МОЗ.

У Рівному деякі ринки ще готуються до відкриття. Територія, на якій раніше торгували жителі сіл, завішена біло-червоною стрічкою і пустує.

"Привітики, зараз буде репчик для найкращих учнів"

Сільська вчителька з Харківщини Ольга Халепа у доповнення до дистанційних уроків з природознавства та біології читає для своїх учнів реп. Каже, що так намагається втримати увагу школярів 5-8 класів на карантині.

"Я бачу, що вони мене розуміють і матеріал необхідний засвоюють. А що мені ще треба для задоволення як вчителю біології?", – розповідає вчителька.

Римує, знімає і монтує ролики – сама. На один йде близько 8 годин.

На її YouTube-каналі можна подивитися реп-уроки про особливості грибів під пісню американського панк-рок-гурту The Offspring, екологічні групи рослин та ґрунтове середовище існування.

Окремий реп-кліп Ольга Халепа присвятила вчителям України, які "вижили" після карантину.

Світ. Хвороба у Бразилії набирає оберти

Протягом доби кількість хворих зросла приблизно на 87 тисячі. Що на 24 тисячі більше, ніж напередодні.

Загинуло 5,2 тисяч. Що на 500 менше, ніж напередодні.

Найбільше хворих з’явилось у США, Росії, Великій Британії. Росія вже 10 діб входить у трійку країн з найшвидшими темпами поширення вірусу.

Серед країн, де одужало найбільше людей – США, Туреччина, Німеччина.

Лідерами за добовою смертністю другий день поспіль стають США, Велика Британія та Бразилія.

У Великій Британії за останню добу 739 летальних випадків, загальна кількість летальних випадків досягла 27 510.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок повідомив, що уряд досяг своє мети тестувати 100 тисяч осіб на день. Загалом з початку епідемії тест пройшли 1 023 824 осіб. Цю заяву розкритикували в Британії, адже більшість цих тестів були розіслані по будинках і не були проведені.

У США за добу померло 1 947 людей, що майже стільки ж, як напередодні. Кількість нових випадків захворювання зростає.

Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) схвалило застосування в екстрених випадках експериментального препарату Remdesivir при COVID-19, який є і в українських протоколах лікування.

Білий дім заборонив головному інфекціоністу Ентоні Фаучі давати показання в Конгресі, назвавши його виступ контрпродуктивним під час поширення пандемії.

Раніше Фаучі критикував дії Трампа, та заявляв, що в США можна було б врятувати більше життів, якби карантинні заходи були введені раніше.

У Бразилії загинуло 406 людей, другий день поспіль показник добової смертності перевищує 400.

В одному з міст країни за кілька днів через коронавирус загинуло так багато людей, що труни доводилося складати одну на одну. Для них на міському цвинтарі спеціально вирили довгі траншеї. Деякі зневірені родичі неохоче вибирали кремацію для близьких, щоб не ховати їх в цих загальних могилах.

Карантинні "дисиденти": від Німеччини до Росії

У ВООЗ кажуть, що Китай не допускає їх до розслідування поширення COVID-19. Тамтешня влада сама досліджує питання і неодноразово відхиляла прохання міжнародної організації долучитись.

Представник ВООЗ у Білорусі сказав, що темп приросту нових випадків у країні є одним з найвищих в Європі. Наразі там близько 15 тисяч хворих, майже 100 людей померло. Однак влада не оголошує карантин, а президент Олександр Лукашенко розповідає, що "від коронавірусу ніхто не помирає".

У Росії завели справу про публічні заклики до екстремізму на оперного співака і ковід-дисидента з Північної Осетії Вадима Чельдієва. Він закликав людей до протестів проти карантину, називаючи їх "актами непокори".

У столиці Німеччини у День праці сотні людей проігнорували заборону на масові заходи і вийшли на протест проти карантину.

Ліві групи закликали до демонстрації, щоб засудити капіталізм і закликати до більшої солідарності, особливо з біженцями. Вони просили учасників одягати маски та триматися на відстані не менше 1,5 метрів одне від одного.

Винаходи проти пандемії: онлайн-зв’язок з рибами, костюм для сексу і ресторан для одинаків

Працівники океанаріуму в Японії закликають говорити з вугрями через відеозв’язок, адже через відсутність відвідувачів риби відвикли від людей і почали ховатись від доглядачів.

Сімейна пара у Швеції надихнулась карантином і відкрила тимчасовий ресторан для однієї людини. Стіл там накривають посеред поля, а за день приймають лише одного відвідувача. За обідом його не турбуватиме навіть офіціант – їжу доставляють по мотузці у кошику.

Дизайнери у США розробили прототип костюму, який має захистити від вірусу навіть за близького фізичного контакту. Винахідники кажуть, що головне призначення "антивірусного одягу" – розваги, наприклад, вечірки чи фестивалі без дотримання дистанції. Костюм, за їхніми словами, дозволяє вільно пити і палити та навіть займатись сексом.

Apple має полегшити користування своїми смартфонами тим, хто захищається від вірусу і підлаштувати функцію розблокування екрану Face ID під обличчя з масками. Оновлення може з’явитись протягом кількох тижнів.

Але технологічна боротьба з вірусом в Індії насторожує і викликає стурбованість щодо конфіденційності. Там, як і в інших країнах, вирішили відстежувати контакти людей за допомогою мобільного додатку. Але тепер влада зробила програму обов’язковою для всіх, хто працює як у державному, так і в приватному секторах.

У Мадонни знайшли антитіла. Вона хоче вирватися з рабства переживань

61-річна співачка Мадонна продовжує вести свій "Карантинний щоденник" в Instagram. В ньому вона припустила, що вже безсимптомно перехворіла на коронавірус і не хоче більше боятися.

"Днями я здала тест і дізналася, що у мене є антитіла, тому завтра я відправлюся в довгу поїздку на машині, опущу вікно і вдихну повітря, просочене COVID-19", – сказала Мадонна. Та додала, що їй хочеться вирватися з рабства переживань.

2 травня свій день народження святкує донька британського принца Вільяма та Кейт Міддлтон, Шарлотта Елізабет Діана. Дівчинці виповнилося п'ять років.

Малу, яка стоїть четвертою в черзі до трону, вітають в офіційному Instagram-акаунті палацу.

Як і зазвичай, фото дочки зробила Кейт. На них маленька принцеса допомагає пакувати та доставляти продукти для самотніх пенсіонерів-сусідів під час карантину.

Модель Настя з песиком Мішель повернулась з Уханю до Херсона. Київ потрапив у кліп Queen

22-річна модель з Херсона Анастасія Зінченко, яка не могла евакуюватися з китайського Уханю через свого песика Мішель, повернулася до рідного міста.

"Я вдома", – написала вона в Instagram та виклала фото з дня народження своєї бабусі.

Зінченко сказала, що розкаже пізніше, яким чином вона змогла повернутися додому. Поки що вона насолоджується олів’є, шашликами, пловом та оселедцем під шубою.

Група Queen та співак Ламберт виконали хіт "You Are The Champions". Пісню присвятили всім медикам світу, які борються з COVID-19.

У кліпі, який оприлюднили на офіційному YouTube-каналі Queen, показують вулиці спорожнілих міст, серед яких є й Майдан у Києві.