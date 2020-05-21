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Письменник Жадан порівняв запрошення від Єрмака з рекрутингом на "Титанік"

Четвер, 21 травня 2020, 14:47
Сергій Жадан, офіційна сторінка у Fb

Поет і письменник Сергій Жадан повідомив, що йому телефонували від керівника Офісу президента Андрія Єрмака з пропозицією прийти на зустріч, але він відмовився.

Джерело: пост Жадана у Facebook

Деталі: Жадан назвав "показовою" історію про те, як Уляна Супрун зустрічалася з керівником Офісу президента: і відсутність у представників влади відповідей на її запитання, і відсутність результату зустрічі.

Напередодні колишня керівниця МОЗ повідомила, що 19 травня мала зустріч із Андрієм Єрмаком в Офісі президента. Єрмак запросив її й озвучив бажання президента, щоб Супрун долучилася до Національної ради реформ, але за 10 хвилин не дав відповіді на уточнюючі запитання, а потім пішов.

Пряма мова Жадана: "Мені теж телефонували від Єрмака, пропонували прийти на зустріч. Я, ясна річ, відмовився.

Для тих шановних читачів, які далі щиро не розуміють, що тут такого і чому б не підтримати молоду команду, відповім ще раз: на моє переконання, пропозиції теперішньої влади до співпраці звучать десь як отаке оголошення: "Для роботи в корабельному оркестрі запрошуються професіонали з доброю репутацією та відсутністю морської хвороби. Робота на свіжому повітрі. Яскраві враження гарантуємо. Прослуховування в офісі капітана "Титаніка"".

Якщо ви, друзі, вважаєте, що співпраця з цими людьми потрібна країні, то я вам скажу таке - насправді країні потрібно, аби ця влада якомога скоріше пішла у відставку. А ключі від офісу залишила комусь із дорослих.

Кадровий голод у них. Немає в них кадрового голоду. У них кисневий голод, який заважає їм стратегічно мислити й логічно викладати свої думки на пресконференції".

Інші подробиці: 20 травня, після пресконференції Володимира Зеленського з нагоди першого року його президентства, Жадан написав, що "заява президента про те, що вони не можуть знайти міністра культури і що зверталися з цим до мистецького середовища, – це ж не жарт".

За словами Жадана, він отримував від Офісу президента повідомлення з проханням порадити кого-небудь на посаду міністра. Але не став нікого радити.

Також письменник повідомив, що впродовж останнього року "Мінкульт регулярно звертався з пропозиціями підтримати ті чи інші їхні ініціативи", але він був до них скептичний.

Теми: Офіс генпрокурораАндрій ЄрмакМінкультури


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