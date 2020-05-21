Писатель Жадан сравнил приглашение от Ермака с рекрутингом на "Титаник"

Поэт и писатель Сергей Жадан сообщил, что ему звонили от руководителя Офиса президента Андрея Ермака с предложением прийти на встречу, но он отказался.

Источник: пост Жадана в Facebook

Детали: Жадан назвал "показательной" историю о том, как Ульяна Супрун встречалась с руководителем офиса президента: и отсутствие у представителей власти ответов на ее вопросы, и отсутствие результата встречи.

Накануне бывшая руководительница Минздрава сообщила, что 19 мая встретилась с Андреем Ермаком в Офисе президента. Ермак пригласил ее и озвучил желание президента, чтобы Супрун присоединилась к Национальному совету реформ, но за 10 минут не ответил на уточняющие вопросы, а потом ушел.

Прямая речь Жадана: "Мне тоже звонили от Ермака, предлагали прийти на встречу. Я, конечно, отказался.

Для тех уважаемых читателей, которые дальше искренне не понимают, что здесь такого и почему бы не поддержать молодую команду, отвечу еще раз: по моему убеждению, предложения нынешней власти к сотрудничеству звучат где-то как такое объявление: "Для работы в корабельном оркестре приглашаются профессионалы с хорошей репутацией и отсутствием морской болезни. Работа на свежем воздухе. Яркие впечатления гарантируем. Прослушивание в офисе капитана "Титаника"".

Если вы, друзья, считаете, что сотрудничество с этими людьми нужно стране, то я вам скажу следующее – на самом деле стране нужно, чтобы эта власть как можно скорее ушла в отставку. А ключи от офиса оставила кому-то из взрослых.

Кадровый голод у них. Нет у них кадрового голода. У них кислородный голод, который мешает им стратегически мыслить и логически излагать свои мысли на пресс-конференции".

Другие подробности: 20 мая, после пресс-конференции Владимира Зеленского по случаю первого года его президентства, Жадан написал, что "заявление президента о том, что они не могут найти министра культуры и обращались с этим к работникам искусства – это не шутка".

По словам Жадана, он получал от Офиса президента сообщение с просьбой посоветовать кого-нибудь на должность министра. Но не стал никого советовать.

Также писатель сообщил, что в течение последнего года "Минкульт регулярно обращался с предложениями поддержать те или иные их инициативы", но он был к ним скептичен.