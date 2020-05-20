Рада скасувала два засідання через коронавірус у депутата

Верховна Рада вирішила працювати у комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня у зв’язку з тим, що у нардепа від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича виявили коронавірус.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням результати голосування

Деталі: Рішення про скасування двох засідань підтримали 311 депутатів.

Що було раніше: На початку засідання заступник голови ВР Олена Кондратюк повідомила, що фракція "Батьківщини" пішла на самоізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і доки усі нардепи "Батьківщини" не пройдуть тестування і не переконаються, що всі здорові, фракція не повернеться до зали парламенту.

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