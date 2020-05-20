Рада скасувала два засідання через коронавірус у депутата
Середа, 20 травня 2020, 14:54
Верховна Рада вирішила працювати у комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня у зв’язку з тим, що у нардепа від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича виявили коронавірус.
Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням результати голосування
Деталі: Рішення про скасування двох засідань підтримали 311 депутатів.
Що було раніше: На початку засідання заступник голови ВР Олена Кондратюк повідомила, що фракція "Батьківщини" пішла на самоізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і доки усі нардепи "Батьківщини" не пройдуть тестування і не переконаються, що всі здорові, фракція не повернеться до зали парламенту.
Передісторія:
- У народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували COVID-19.
- Раніше на коронавірус хворіли: член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Лукашев, представник фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко та позафракційний Сергій Рудик.
- Згодом про виявлений у неї кононавірус повідомила позафракційна нардеп Ганна Скороход.
- А нардеп фракції "Слуга народу" Андрій Холодов заявив, що переніс захворювання коронавірусом на Кіпрі .
Українська правда