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Рада скасувала два засідання через коронавірус у депутата

Середа, 20 травня 2020, 14:54
Фото з сайту ВР

Верховна Рада вирішила працювати у комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня у зв’язку з тим, що у нардепа від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича виявили коронавірус.

Джерело: "Радіо Свобода" з посиланням результати голосування 

Деталі: Рішення про скасування двох засідань підтримали 311 депутатів.  

Що було раніше: На початку засідання заступник голови ВР Олена Кондратюк повідомила, що фракція "Батьківщини" пішла на самоізоляцію через коронавірус в одного із нардепів і доки усі нардепи "Батьківщини" не пройдуть тестування і не переконаються, що всі здорові, фракція не повернеться до зали парламенту.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Верховна РадакоронавірусБатьківщина


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