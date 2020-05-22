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Рада планує вернутись до роботи 2 червня: COVID-19 у нардепів немає

П'ятниця, 22 травня 2020, 14:33

ПЛР-тестування народних депутатів не виявило нових хворих на коронавірус, тому Верховна Рада планує відновити засідання з 2 червня.

Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook

Пряма мова: "Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту".

Деталі: За її словами, усього за кілька останніх днів у Раді протестували ПЛР-тестами 87 осіб, з них – 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено.

Кравчук додала, що за потреби додаткові тестування зроблять ще наступного тижня.

Наразі парламент чекає від МОЗ роз’яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня.

Що було раніше: Верховна Рада вирішила працювати у комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня у зв’язку з тим, що у нардепа від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича виявили коронавірус.

Передісторія: 

Українська правда
Теми: Верховна Радакоронавірускарантин


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