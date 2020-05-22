Рада планує вернутись до роботи 2 червня: COVID-19 у нардепів немає
ПЛР-тестування народних депутатів не виявило нових хворих на коронавірус, тому Верховна Рада планує відновити засідання з 2 червня.
Джерело: заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук у Facebook
Пряма мова: "Розраховуємо з 2 червня повернутись до пленарного режиму роботи парламенту".
Деталі: За її словами, усього за кілька останніх днів у Раді протестували ПЛР-тестами 87 осіб, з них – 53 депутати. Усі результати негативні, COVID-19 не виявлено.
Кравчук додала, що за потреби додаткові тестування зроблять ще наступного тижня.
Наразі парламент чекає від МОЗ роз’яснень, як організувати роботу в округах і зустрічі з виборцями наступного тижня.
Що було раніше: Верховна Рада вирішила працювати у комітетах, комісіях і фракціях замість пленарних засідань 21 і 22 травня у зв’язку з тим, що у нардепа від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича виявили коронавірус.
Передісторія:
- У народного депутата від фракції "Батьківщина" Олега Мейдича діагностували COVID-19.
- Раніше на коронавірус хворіли: член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов, член фракції "Опозиційна платформа – За життя" Олександр Лукашев, представник фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко та позафракційний Сергій Рудик.
- Згодом про виявлений у неї кононавірус повідомила позафракційна нардеп Ганна Скороход.
- А нардеп фракції "Слуга народу" Андрій Холодов заявив, що переніс захворювання коронавірусом на Кіпрі .