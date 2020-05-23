На Львовщине и Днепропетровщине нельзя ослаблять карантин – данные МОЗ

По состоянию на 23 мая Львовская и Днепропетровская области не отвечают критериям для перехода на 2 этап ослабления карантина.

Источник: сайт МОЗ

Детали: Согласно опубликованной таблице показателей для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 23 мая, на Львовщине показатель инцидентности превышает 12 и составляет 12,58 случаев на 100 тысяч населения.

Днепропетровская область не соответствует критериям для ослабления карантина по показателю охвата тестированием: здесь он составляет 11,39 на 100 000 населения, а необходимо более 12.

В то же время город Киев, а также Полтавская область теперь соответствуют критериям для ослабления карантина.

В остальных областях ситуация не изменилась по сравнению с вечером 22 мая.

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