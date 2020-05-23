На Львовщине и Днепропетровщине нельзя ослаблять карантин – данные МОЗ
Суббота, 23 мая 2020, 12:58
По состоянию на 23 мая Львовская и Днепропетровская области не отвечают критериям для перехода на 2 этап ослабления карантина.
Источник: сайт МОЗ
Детали: Согласно опубликованной таблице показателей для ослабления противоэпидемических мер по состоянию на 23 мая, на Львовщине показатель инцидентности превышает 12 и составляет 12,58 случаев на 100 тысяч населения.
Днепропетровская область не соответствует критериям для ослабления карантина по показателю охвата тестированием: здесь он составляет 11,39 на 100 000 населения, а необходимо более 12.
В то же время город Киев, а также Полтавская область теперь соответствуют критериям для ослабления карантина.
В остальных областях ситуация не изменилась по сравнению с вечером 22 мая.
Предыстория:
- По состоянию на утро 22 мая 11 областей Украины и Киев были не готовы перейти ко 2 этапу снятия карантина, введенных в связи с коронавирусом.
- Вечером стало известно, что в этом перечне уже нет Днепропетровской области, а позже - Николаевской и Хмельницкой.
- 23 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.
Украинская правда