Епідемія у Києві: більше півсотні нових заражених коронавірусом

Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.

Джерело: оновлені дані Центру громадського здоров’я, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook

Деталі: Загалом у Києві вже зареєстровано 2 623 випадки захворювання коронавірусною інфекцією, із них 54 – за минулу добу. Всього з початку епідемії від вірусу в столиці померли 59 заражених, одужали 358 киян.

Пряма мова Степанова: "За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій (64), Рівненській (49) областях та місті Київ (54).

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