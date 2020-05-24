Епідемія у Києві: більше півсотні нових заражених коронавірусом
Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.
Джерело: оновлені дані Центру громадського здоров’я, міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook
Деталі: Загалом у Києві вже зареєстровано 2 623 випадки захворювання коронавірусною інфекцією, із них 54 – за минулу добу. Всього з початку епідемії від вірусу в столиці померли 59 заражених, одужали 358 киян.
Пряма мова Степанова: "За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Чернівецькій (64), Рівненській (49) областях та місті Київ (54).
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Нагадаємо:
- 22 травня у Києві було зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 14 – у медиків.
- У Києві з 23 травня почав працювати у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт, метро запрацює з 25 травня.
- 23 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з новими даними, Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.
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24 травня на брифінгу міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав Київ одним з лідерів по захворюваності Covid-19.