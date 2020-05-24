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Епідемія у Києві: більше півсотні нових заражених коронавірусом

Неділя, 24 травня 2020, 09:59

Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.

Джерело: оновлені дані Центру громадського здоров’я

Деталі: Загалом у Києві вже зареєстровано 2 623 випадки захворювання коронавірусною інфекцією, із них 54 – за минулу добу. Всього з початку епідемії від вірусу в столиці померли 59 заражених, одужали 358 киян.

 

Знати більше: Скільки людей захворіли на COVID 19 в Україні та світі

Нагадаємо:

  • 22 травня у Києві було зафіксовано 47 випадків коронавірусу, з них 14 – у медиків.
  • У Києві з 23 травня почав працювати у звичайному режимі весь громадський наземний транспорт, метро запрацює з 25 травня.
  • 23 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що, згідно з новими даними, Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Українська правда
Теми: коронавірусКиївепідемія


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