Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Степанов назвав Київ одним з лідерів по коронавірусу за добу

Неділя, 24 травня 2020, 11:42
Степанов назвав Київ одним з лідерів по коронавірусу за добу

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони-лідери, в яких за останню добу зафіксували найбільше хворих на Covid-19. Українська столиця посідає 2-гу позицію в цьому антирейтингу

Джерело: брифінг голови МОЗ у неділю

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 64, Рівненській області – 49 та місті Київ - 54".

Передісторія: У суботу, 23 травня, близько 9 ранку Степанов заявив, що перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності.

Але вже через 2 години, приблизно об 11:00, міністр заявив, що "згідно з новими даними", Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Водночас, між 9 і 10 ранку, влада Києва заявила, що на засіданні комісії з надзвичайних ситуацій в суботу зранку було прийнято рішення про перехід міста на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 23 травня, у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.

Світлана Кізілова, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: КиївМОЗепідеміякоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Київ
Лукашенко заявив, що готовий прихистити ченців УПЦ МП із Києво-Печерської лаври
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибухи в Шевченківському суді: поліція показала кадри спецоперації
Останні новини
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
16:14
Politico: Зеленського не запросили на саміт ЄС, бо злякалися реакції Орбана
15:57
Апеляційна палата ВАКС скасувала рішення про закриття справи Роттердам+
15:50
У Києві та на Хмельниччині пролунали вибухи
15:42
"Шахед" впав у Румунії
Усі новини...
Реклама: