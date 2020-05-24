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Степанов назвав Київ одним з лідерів по коронавірусу за добу

Неділя, 24 травня 2020, 11:42

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони-лідери, в яких за останню добу зафіксували найбільше хворих на Covid-19.

Джерело: брифінг голови МОЗ у неділю

Пряма мова: "За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Чернівецькій області – 64, Рівненській області – 49 та місті Київ - 54".

Деталі: Тобто українська столиця посідає 2-гу позицію в цьому антирейтингу.

Передісторія:

У суботу, 23 травня, близько 9 ранку Степанов заявив, що перехід до 2 етапу пом'якшення карантину в Києві неможливий через перевищення показника захворюваності.

Але вже через 2 години, приблизно об 11:00, міністр заявив, що "згідно з новими даними", Київ може переходити на другий етап виходу з карантину.

Водночас, між 9 і 10 ранку, влада Києва заявила, що на засідання комісії з надзвичайних ситуацій в суботу зранку було прийнято рішення про перехід міста на другий етап послаблення карантинних обмежень.

Нагадаємо: Протягом минулої доби, 23 травня у столиці зафіксували ще 54 випадки захворювання Covid-19, це на 7 випадків більше, ніж днем раніше.

Світлана Кізілова, УП
Теми: КиївМОЗепідеміякоронавірус


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