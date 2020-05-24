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Эпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

Воскресенье, 24 мая 2020, 09:59
Эпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом

За прошедшие сутки, 23 мая в столице зафиксировали еще 54 случая заболевания Covid-19, это на 7 случаев больше, чем днем ​​ранее.

Источник: обновленные данные Центра общественного здоровья,министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Всего в Киеве уже зарегистрировано 2 623 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 54 - за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии от вируса в столице умерли 59 зараженных, выздоровели 358 киевлян.

 

Прямая речь Степанова: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (64), Ровенской (49) областях и городе Киев (54).

 

Знать больше: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Напомним:

  • 22 мая в Киеве было зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 14 медиков.
  • В Киеве с 23 мая начал работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, метро заработает с 25 мая.
  • 23 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.

  • 24 мая на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов назвал Киев одним из лидеров по заболеваемости Covid-19.

Украинская правда
Темы: коронавирусКиевэпидемия
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