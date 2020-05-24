Эпидемия в Киеве: более полусотни новых зараженных коронавирусом
За прошедшие сутки, 23 мая в столице зафиксировали еще 54 случая заболевания Covid-19, это на 7 случаев больше, чем днем ранее.
Источник: обновленные данные Центра общественного здоровья,министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook
Детали: Всего в Киеве уже зарегистрировано 2 623 случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них 54 - за минувшие сутки. Всего с начала эпидемии от вируса в столице умерли 59 зараженных, выздоровели 358 киевлян.
Прямая речь Степанова: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой (64), Ровенской (49) областях и городе Киев (54).
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Напомним:
- 22 мая в Киеве было зафиксировано 47 случаев коронавируса, из них 14 медиков.
- В Киеве с 23 мая начал работать в обычном режиме весь общественный наземный транспорт, метро заработает с 25 мая.
- 23 мая министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что, согласно новым данным, Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.
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24 мая на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов назвал Киев одним из лидеров по заболеваемости Covid-19.