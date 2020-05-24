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Степанов назвал Киев одним из лидеров по коронавирусу за сутки

Воскресенье, 24 мая 2020, 11:42

Министр здравоохранения Максим Степанов назвал регионы-лидеры, в которых за последние сутки зафиксировали больше всего больных Covid-19.

Источник: брифинг главы Минздрава в воскресенье

Прямая речь: "За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Черновицкой области - 64, Ровенской области - 49 и городе Киев - 54".

Детали: То есть украинская столица занимает 2-ю позицию в этом анти-рейтинге.

Предыстория:

В субботу, 23 мая, около 9 утра Степанов заявил, что переход ко 2 этапу смягчения карантина в Киеве невозможен из-за превышения показателя заболеваемости.

Но уже через 2 часа, примерно в 11:00, министр заявил, что "согласно новым данным", Киев может переходить на второй этап выхода из карантина.

В то же время, между 9 и 10 утра, власти Киева заявили, что на заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям в субботу утром было принято решение о переходе города на второй этап ослабления карантина.

Напомним: За прошедшие сутки, 23 мая в столице зафиксировали еще 54 случая заболевания Covid-19, это на 7 случаев больше, чем днем ​​ранее.

Светлана Кизилова, УП
Темы: КиевМинздравэпидемиякоронавирус


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