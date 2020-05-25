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У Києві напали на заступника головлікаря Національного інституту раку

Понеділок, 25 травня 2020, 14:35
У Києві напали на заступника головлікаря Національного інституту раку

На заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака напав невідомий, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Джерело: керівник інституту Андрій Безносенко у Facebook, речниця проекуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Безносенка: "Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолий Шудрак, якій у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО".

Пряма мова Максимець: "Сьогодні зранку надійшло  повідомлення про напад біля Інституту раку. Постраждалий лікар отримав травму голови. Наразі за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 КК України. Медичну допомогу постраждалому надали на місці. За попередніми даними, нападник був один.

ДеталІ: За словами речниці прокуратури, мотиви нападу наразі невідомі, тривають слідчі дії.

Нагадаємо: У березні самого головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під’їзду його будинку.

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Передісторія:

  • Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали. 
  • У серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки. 
  • У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
  • У жовтні 2019 року аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.
  • У лютому прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівель службовими особами Інституту раку Міністерства охорони здоров’я.

Українська правда

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Теми: Київпрокуратура
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