Усі розділи
Укр / Рус

У Києві напали на заступника головлікаря Національного інституту раку

Понеділок, 25 травня 2020, 14:35

На заступника головного лікаря Національного інституту раку Анатолія Шудрака напав невідомий, правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Джерело: керівник інституту Андрій Безносенко у Facebook, речниця проекуратури Києва Надія Максимець у коментарі УП

Пряма мова Безносенка: "Національний інститут раку бачив багато, але ніхто не очікував, що о 8 ранку, коли пацієнти та лікарі входять в клініку, перед головним входом відбувається напад на лікаря, мого заступника з хірургічної частини, доктора медичних наук, Заслуженого лікаря України та лауреата Державної премії Анатолий Шудрак, якій у 2010-15 роках працював головним військовим хірургом Міністерства оборони і майже рік, з самого початку війни, провів в зоні АТО".

Пряма мова Максимець: "Сьогодні зранку надійшло  повідомлення про напад біля Інституту раку. Постраждалий лікар отримав травму голови. Наразі за цим фактом вже розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст 125 КК України. Медичну допомогу постраждалому надали на місці. За попередніми даними, нападник був один.

ДеталІ: За словами речниці прокуратури, мотиви нападу наразі невідомі, тривають слідчі дії.

Нагадаємо: У березні самого головного лікаря Національного інституту раку, онкохірурга Андрія Безносенка побили двоє невідомих біля під’їзду його будинку.

Читайте також: Корупціовірус в Інституті раку: як заробляють на онкохворих під носом у міністерки

Передісторія:

  • Інститут раку постійно потрапляє в корупційні скандали. 
  • У серпні 2019 року столичні правоохоронці спіймали лікарів Інституту раку на вимаганні хабарів від онкохворих за призначення безкоштовних ліків, у медустанові пройшли обшуки. 
  • У вересні прокуратура повідомила про підозру завідувачу поліклінічного відділення Національного інститут раку та лікарю-онкологу, причетним до корупційних схем у медзакладі.
  • У жовтні 2019 року аудит в Інституті раку виявив безсистемні закупівлі та невикористане обладнання.
  • У лютому прокуратура Києва розпочала кримінальне провадження за фактом розтрати бюджетних коштів під час закупівель службовими особами Інституту раку Міністерства охорони здоров’я.

Українська правда
Теми: Київпрокуратура


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоСпотворення результатів тестів на COVID-19: у Дніпрі звільнили керівника лабцентру

Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві

документАваков створив таємний департамент поліції – ЦПК

фото, доповненоЧерез зґвалтування і катування розформували відділок поліції на Київщині

Київщина послаблює карантин з 26 травня: пустить транспорт

Говорити про концерти зможемо після 22 червня – голова МОЗ

Усі головні новини...
Київ
У метро пояснили, чому кияни не штурмували підземку
Нове послаблення карантину з 1 червня: Кличко розповів, що відкриють у Києві
Не робіть з ялівця слона: Кличко розповів, коли на Хрещатик повернуть каштани
Останні новини
14:57
Мер Берліна запропонував прийняти хворих з коронавірусом з Москви
14:56
Медикам мають створити запас захисних костюмів, якого вистачить на три місяці
14:56
Офіс Венедіктової зобов’язали відкрити справу про держзраду Медведчука і Ко
14:49
Шмигаль допустив точкові зміни складу наглядових рад держкомпаній
14:47
На Київщині зафіксували спалах коронавірусу у гуртожитку та трьох лікарнях
14:44
фотоМіст, який обвалився під час пресконференції Зеленського, поки замінять понтонним
14:36
Зеленський дорікнув Шмигалю щодо засобів захисту, той пообіцяв 3-місячний запас
14:35
У Києві напали на заступника головлікаря Національного інституту раку
14:35
Курс валют: "чорний" і готівковий ринки, обмінники
14:19
У червні ціна на газ для промисловості знизиться на понад 20%
Усі новини...
Підпишіться на наші повідомлення!