В Киеве напали на заместителя главврача Национального института рака

На заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака напал неизвестный, правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: руководитель института Андрей Безносенко в Facebook, пресс-секретарь проекуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Безносенко: "Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, которой в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО".

Прямая речь Максимец: "Сегодня утром поступило сообщение о нападении возле Института рака. Пострадавший врач получил травму головы. По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК Украины. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. По предварительным данным, нападавший был один.

Детали: По словам пресс-секретаря прокуратуры, мотивы нападения пока неизвестны, проводятся следственные действия.

Напомним: В марте самого главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.

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