В Киеве напали на заместителя главврача Национального института рака
На заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака напал неизвестный, правоохранители открыли уголовное производство.
Источник: руководитель института Андрей Безносенко в Facebook, пресс-секретарь проекуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП
Прямая речь Безносенко: "Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, которой в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО".
Прямая речь Максимец: "Сегодня утром поступило сообщение о нападении возле Института рака. Пострадавший врач получил травму головы. По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК Украины. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. По предварительным данным, нападавший был один.
Детали: По словам пресс-секретаря прокуратуры, мотивы нападения пока неизвестны, проводятся следственные действия.
Напомним: В марте самого главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.
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Предыстория:
- Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
- В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
- В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении.
- В октябре 2019 года в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.
- В феврале прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства