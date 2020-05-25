Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Киеве напали на заместителя главврача Национального института рака

Понедельник, 25 мая 2020, 14:35
В Киеве напали на заместителя главврача Национального института рака

На заместителя главного врача Национального института рака Анатолия Шудрака напал неизвестный, правоохранители открыли уголовное производство.

Источник: руководитель института Андрей Безносенко в Facebook, пресс-секретарь проекуратуры Киева Надежда Максимец в комментарии УП

Прямая речь Безносенко: "Национальный институт рака видел многое, но никто не ожидал, что в 8 утра, когда пациенты и врачи входят в клинику, перед главным входом происходит нападение на врача, моего заместителя по хирургической части, доктора медицинских наук, заслуженного врача Украины и лауреата Государственной премии Анатолия Шудрака, которой в 2010-15 годах работал главным военным хирургом Министерства обороны и почти год, с самого начала войны, провел в зоне АТО".

Прямая речь Максимец: "Сегодня утром поступило сообщение о нападении возле Института рака. Пострадавший врач получил травму головы. По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 1 ст 125 УК Украины. Медицинскую помощь пострадавшему оказали на месте. По предварительным данным, нападавший был один.

Детали: По словам пресс-секретаря прокуратуры, мотивы нападения пока неизвестны, проводятся следственные действия.

Напомним: В марте самого главного врача Национального института рака, онкохирурга Андрея Безносенко избили двое неизвестных у подъезда его дома.

Читайте также: Корупциовирус в Институте рака: как зарабатывают на онкобольных под носом у министра

Предыстория:

  • Институт рака постоянно попадает в коррупционные скандалы.
  • В августе 2019 года столичные правоохранители поймали врачей Института рака на вымогательстве взяток от онкобольных за назначение бесплатных лекарств, в медучреждении прошли обыски.
  • В сентябре прокуратура сообщила о подозрении заведующему поликлинического отделения Национального института рака и врачу-онкологу, причастным к коррупционным схемам в медучреждении. 
  • В октябре 2019 года в Институте рака обнаружил бессистемные закупки и неиспользованное оборудование.
  • В феврале прокуратура Киева начала уголовное производство по факту растраты бюджетных средств при закупках служебными лицами Института рака Министерства

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Путин решил воевать до окончательной победы – Боррель

Повесток в "Дії" не будет никогда - Федоров

Иранский беспилотник поразил танкер с химикатами в Индийском океане

На вечеринке российских журналистов в Риге неизвестный бросил учебную гранату

ХАМАС потерял связь с пятью израильскими заложниками

Все новости...
Киев
В Киеве задачу защиты неба почти решили, в других городах работаем – Резников
КГВА пока не будет оповещать о тревоге из-за проблем с "экстренными оповещениями"
Залповый ливень в Киеве: есть подтопления в двух районах
Последние новости
13:37
В "Дії" теперь можно менять базовую информацию о ФЛП
13:15
Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой
12:59
Трансляции богослужений церквей на Рождество и Рождество: расписание
12:56
фотоВ многоэтажке Кременчуга взорвалась граната, мужчину забрали в больницу
12:42
Санду хочет провести референдум по евроинтеграции
12:33
Колядки для детей: короткие и простые тексты для малышей на Рождество
12:31
Почти половина уничтоженных россиян за сутки - только на Таврическом направлении
12:20
Китай понес убытки на $75 миллионов в результате землетрясения
12:04
фото, видеоВ Белграде затонул ночной клуб
11:48
фотоРоссияне атаковали гражданских во время раздачи хлеба на Черниговщине
Все новости...
Реклама: