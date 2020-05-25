У Дніпрі відновили роботу метро
Понеділок, 25 травня 2020, 15:22
У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену.
Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook
Пряма мова Філатова: "Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція.
Метро запускаємо сьогодні (25 травня – ред.) о 15-00".
Деталі: За інформацією "Української правди" перші поїзди вже вийшли на рейси.
Передісторія:
- 17 березня у Дніпрі у зв’язку із введенням карантину закрили метро.
- У понеділок 25 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.
- 25 травня також запрацювало київське метро та харківське.
Українська правда