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У Дніпрі відновили роботу метро

Понеділок, 25 травня 2020, 15:22

У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція.

Метро запускаємо сьогодні (25 травня – ред.) о 15-00".

Деталі: За інформацією "Української правди" перші поїзди вже вийшли на рейси.

Передісторія:

  • 17 березня у Дніпрі у зв’язку із введенням карантину закрили метро.
  • У понеділок 25 травня мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 1 червня в Києві планують розпочати наступний етап послаблення обмежувальних заходів.
  • 25 травня також запрацювало київське метро та харківське.

Українська правда
Теми: метроДніпрокарантин


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