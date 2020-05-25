У Дніпрі відновили роботу метро

У Дніпрі відновили роботу місцевого метрополітену.

Джерело: мер Дніпра Борис Філатов у Facebook

Пряма мова Філатова: "Громадський транспорт повертається до нормального режиму, спецбілети вже не потрібні. Єдиною умовою залишаються масковий режим і соціальна дистанція.

Метро запускаємо сьогодні (25 травня – ред.) о 15-00".

Деталі: За інформацією "Української правди" перші поїзди вже вийшли на рейси.

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