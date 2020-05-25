В Днепре возобновило работу метро

В Днепре возобновили работу местного метрополитена.

Источник: мэр Днепра Борис Филатов в Facebook

Прямая речь Филатова: "Общественный транспорт возвращается к нормальному режиму, спецбилеты уже не нужны.

Единственным условием остаются масочный режим и социальная дистанция.

Метро запускаем сегодня в 15-00".

Детали: По информации "Украинской правды" первые поезда уже вышли на рейсы.

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