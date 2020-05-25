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Розмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку

Понеділок, 25 травня 2020, 23:29

Державне бюро розслідувань відкрило справу через прослуховування розмови п’ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Відомство розслідуватиме справу через прослушку в кабінеті Порошенка.

Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам.

 

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
  • А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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Українська правда
Теми: ПорошенкоДБР


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