Розмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку
Понеділок, 25 травня 2020, 23:29
Державне бюро розслідувань відкрило справу через прослуховування розмови п’ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.
Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах
Деталі: Відомство розслідуватиме справу через прослушку в кабінеті Порошенка.
Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам.
Що було раніше:
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
- Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
- А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
- У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
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Українська правда