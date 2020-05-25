Розмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку

Державне бюро розслідувань відкрило справу через прослуховування розмови п’ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Відомство розслідуватиме справу через прослушку в кабінеті Порошенка.

Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам.

Що було раніше:

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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