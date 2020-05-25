Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Розмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку

Понеділок, 25 травня 2020, 23:29
Розмова Порошенка з Байденом: ДБР відкрило справу через прослушку

Державне бюро розслідувань відкрило справу через прослуховування розмови п’ятого президента Петра Порошенка з ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Джерело: співрозмовник "Української правди" у правоохоронних органах

Деталі: Відомство розслідуватиме справу через прослушку в кабінеті Порошенка.

Згідно з документом, незаконне використання технічних засобів отримання інформації могло заподіяти шкоду державним інтересам.

 

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
  • А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ПорошенкоДБР
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині

оновленоПо всій Україні оголошували тривогу: втретє злітали МіГи

Київстар відновив послугу "Домашній Інтернет", наступним відновлять мобільний інтернет

Зеленський – лідерам ЄС: Сьогодні рішучість буде або в Брюсселі, або в Москві

Нацбанк очікувано знизив облікову ставку до 15%

фотоПутіна запитують про закінчення війни, його наступника та ціни на їжу

Усі новини...
Порошенко
Найєм про образи "порохоботів" в мережі: "Порошенко має понести за це політичну відповідальність"
Олександр Мартиненко: як керують президенти, роль Єрмака, політика за лаштунками
Україна та її "якби"
Останні новини
17:32
Президент МОК вступився за спортсменів з Росії та Білорусі
17:32
Четвертий зліт МіГ: по всій Україні знову оголосили тривогу
17:28
Зеленський прибув до Німеччини з неоголошеним візитом
17:22
"Укренерго" стало повноправним членом європейської об’єднаної мережі операторів ENTSO-Е
17:10
Журі Каннського кінофестивалю 2024 очолила режисерка "Барбі" Ґрета Ґервіг
17:04
Абонентам "Київстар" радять змінити паролі
16:53
Повітряні сили розповіли про наслідки зльотів МіГ: був приліт "Кинджала" на Хмельниччині
16:43
У японському зоопарку загинули десятки білок: можливе масове отруєння
16:25
МЗС Румунії викликало російського посла через падіння дрона
16:21
Понад 90% базових станцій "Київстар" в працездатному стані - речниця
Усі новини...
Реклама: