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Разговор Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело из-за прослушки

Понедельник, 25 мая 2020, 23:29
Разговор Порошенко с Байденом: ГБР открыло дело из-за прослушки

Государственное бюро расследований открыло дело из-за прослушивания разговора пятого президента Петра Порошенко с экс-вице-президентом США Джозефом Байденом.

Источник: собеседник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Ведомство будет расследовать дело из-за прослушки в кабинете Порошенко.

Согласно документу, незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

 

Что было раньше:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.
  • Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".
  • А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

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Украинская правда

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Темы: ПорошенкоГБР
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