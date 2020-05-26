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Холодницький: САП готує спростування по кожній секунді відео Венедіктової

Вівторок, 26 травня 2020, 16:39

Керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив, що там готують спростування звинувачень генерального прокурора Ірини Венедіктової.

Джерело: коментар керівника САП "Українській правді"

Пряма мова: "САП готує офіційну позицію спростування по кожній секунді відео генпрокурора".

Деталі: За словами Холодницького, Венедіктова у відео розповіла про низку проваджень, тому відомству потрібен певний час, щоб зібрати матеріали для спростування слів генпрокурора.

Він запевнив, що у САП готують обґрунтовані відповіді на кожне звинувачення Венедіктової.

Що було раніше: 26 травня Венедіктова опублікувала відео, де звинуватила керівництво й прокурорів САП у неналежному виконанні службових обов‘язків.

Зокрема, Венедіктова згадала провальну справу щодо нинішнього нардепа "ОПЗЖ" Рената Кузьміна, що стосується самовільного захоплення земельної ділянки в Пущі Водиці ще у 2009 році, провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення, справу щодо народного депутата Валерія Іщенка, якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці" та інші справи щодо топ-посадовців.

Генпрокурор називає ці приклади "ганебними випадками бездіяльності САП".

Альона Мазуренко, Роман Кравець, УП
Теми: ХолодницькийВенедіктоваАнтикорупційна прокуратураОфіс генпрокурора


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