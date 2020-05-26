Венедіктова звинувачує САП у бездіяльності й обіцяє відреагувати

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова звинуватила керівництво й прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у неналежному виконанні службових обов‘язків і пообіцяла реакцію з боку Офісу генпрокурора.

Джерело: заява Венедіктової

Пряма мова: "Вивчення стану організації розслідування кримінальних проваджень засвідчило численні порушення та неналежне виконання службових обов‘язків керівництвом та прокурорами Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У актуальних та резонансних провадженнях по 2, 3, а іноді 4 роки тому повідомлено про підозру високопосадовцям, а слідство досі не завершене, винні до відповідальності не притягнуті, багатомільйонні збитки не відшкодовані".

Деталі: Генпрокурор зазначила, що 24 березня на спільній нараді з керівниками НАБУ і САП узгодила заходи для протидії антикорупційним правопорушенням, але "минуло 2 місяці – а віз і нині там".

Венедіктова навела декілька прикладів.

Серед них – справа самовільного захоплення землі у Пущі Водиці колишнім заступником генпрокурора Ренатом Кузьміним. Всупереч ухвалі слідчого судді, САП не забезпечила прийняття законного рішення стосовно колишнього топ-керівника правоохоронного органу.

У листопаді 2019 року розслідування цієї справи доручили детективам НАБУ. Прокурори САП упродовж 6 місяців не забезпечили виконання жодної слідчої та процесуальної дії, хоча попередній орган досудового розслідування допитав понад 100 осіб та провів 30 судових експертиз.

У результаті, дорікає Венедіктова, через порушення розумних строків провадження закрито, мільйонні збитки державі не відшкодовано, землю громаді Києва не повернуто, а підозрюваний уникнув відповідальності.

Генпрокурор наголосила, що "цей ганебний випадок бездіяльності САП не є поодиноким".

Інший приклад – резонансне провадження щодо розкрадання коштів на виконанні державного оборонного замовлення. Поки його розслідувало ДБР, керівникам оборонного та комерційного підприємств повідомили про підозру, а після зміни підслідності САП знову нічого не зробила – і суд відмовив у продовженні строків досудового слідства.

Також досі не скеровано до суду обвинувальний акт відносно народного депутата (Валерія Іщенка), якого з жовтня 2019 року підозрюють у заволодінні 93 мільйонами гривень "Укрзалізниці".

За словами генпрокурора, прокурори САП не забезпечували прийняття остаточних процесуальних рішень стосовно топ-керівників Мін'юсту, Міноборони, МОЗ за фактами мільйонних розтрат, відносно колишніх нардепів та керівників держпідприємств щодо розкрадань у транспортній галузі, високопосадовців режиму Віктора Януковича за розкрадання в особливо великих розмірах.

Пряма мова Венедіктової: "Ці кричущі факти системних прорахунків в організації роботи прокурорів САП свідчать про споглядацьку позицію та цілковиту відсутність адекватних заходів з боку керівництва цієї прокуратури, і така безпорадність не може більше залишатись без реагування генерального прокурора.



Президент Володимир Зеленський обіцяв громадянам нещадно боротися з корупцією і показати результати такої боротьби на ділі, а не на словах, як дехто раніше. Коли глава держави зробив мені пропозицію очолити Офіс генерального прокурора, він поставив мені питання: чи готова я реально, а не віртуально боротися з корупцією і зробити все можливе, щоб задовольнити запит в суспільстві на справедливість?



Я просто не маю права підвести очікування громадян України, президента і моїх колишніх колег по роботі в парламенті. І не підведу".