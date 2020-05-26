Експосли США в Україні засуджують спроби зруйнувати відносини між країнами
Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.
Джерело: сайт Атлантичної ради
Дослівно: "Нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів у 2020 році. Ці зусилля сприяють хибному та токсичному наративу, який не має підґрунтя в реальності американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн
Ми рішуче засуджуємо такі зусилля, якими хочуть розділити наші країни, й закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти крокам, які лише завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної".
Деталі: Дипломати також нагадали, що успіх України в розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив'язаною до європейських інституцій, підсилює інтерес США до більш стабільної і безпечної Європи.
Список послів, які підписали заяву:
- Посол (у відставці) Роман Попадюк - 1 посол США в Україні
- Посол (у відставці) Стівен Пайфер - 3 посол США в Україні
- Посол (у відставці) Карлос Паскуаль - 4 посол США в Україні
- Посол (у відставці) Джон Гербст - 5 посол США в Україні
- Посол (у відставці) Вільям Тейлор - 6-й посол США в Україні
- Посол (у відставці) Джон Теффт - 7 посол США в Україні
- Посол (у відставці) Марі Йованович - 9 посол США в Україні
Що було раніше:
- 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
- За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
- У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
- Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
- А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
- У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
Читайте також: Байден, Злочевський та Манафорт. Як давня українська історія може погубити Трампа