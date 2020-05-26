Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Джерело: сайт Атлантичної ради

Дослівно: "Ми розчаровані зусиллями по впровадженню України у внутрішню політику Америки в міру наближення президентських виборів в США в 2020 році. Ці зусилля просувають помилковий і отруйний наратив, щоб послабити відносини між Сполученими Штатами і Україною і сіяти поділ всередині наших двох країн.

Ми рішуче засуджуємо ці зусилля з розділення наших двох країн і закликаємо посадових осіб обох країн уникати кроків, які тільки підірвуть двосторонні відносини, і відштовхнуть наші країни одну від одної".

Деталі: Дипломати також нагадали, що Успіх Україн

и в розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив'язаною до європейських інституцій, підсилює інтерес США до більш стабільної і безпечної Європи.

Список послів, які підписали заяву:

Посол (у відставці) Роман Попадюк - 1 посол США в Україні

Посол (у відставці) Стівен Пайфер - 3 посол США в Україні

Посол (у відставці) Карлос Паскуаль - 4 посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Гербст - 5 посол США в Україні

Посол (у відставці) Вільям Тейлор - 6-й посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Теффт - 7 посол США в Україні

Посол (у відставці) Марі Йованович - 9 посол США в Україні

Що було раніше:

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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