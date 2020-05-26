Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Джерело: сайт Атлантичної ради

Дослівно: "Нас вражають спроби втягнути Україну у внутрішні політичні процеси в Америці в контексті майбутніх виборів президента Сполучених Штатів у 2020 році. Ці зусилля сприяють хибному та токсичному наративу, який не має підґрунтя в реальності американсько-українських відносин, щоб послабити відносини між США та Україною та внести розкол між двома країнами. Це не відповідає інтересам жодної з країн

Ми рішуче засуджуємо такі зусилля, якими хочуть розділити наші країни, й закликаємо офіційних осіб в обох державах разом запобігти крокам, які лише завдадуть шкоди нашим двостороннім відносинам і віддалять наші країни одна від одної".

Деталі: Дипломати також нагадали, що успіх України в розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив'язаною до європейських інституцій, підсилює інтерес США до більш стабільної і безпечної Європи.

Список послів, які підписали заяву:

Посол (у відставці) Роман Попадюк - 1 посол США в Україні

Посол (у відставці) Стівен Пайфер - 3 посол США в Україні

Посол (у відставці) Карлос Паскуаль - 4 посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Гербст - 5 посол США в Україні

Посол (у відставці) Вільям Тейлор - 6-й посол США в Україні

Посол (у відставці) Джон Теффт - 7 посол США в Україні

Посол (у відставці) Марі Йованович - 9 посол США в Україні

Що було раніше:

19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.

За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.

У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.

Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.

А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.

У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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