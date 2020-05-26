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"Плівки Деркача": експосли США в Україні оприлюднили спільну заяву

Вівторок, 26 травня 2020, 20:05

Колишні посли США в Україні заявили про спробу втягнути українську державу в американські внутрішні справи.

Джерело: сайт Атлантичної ради

Дослівно: "Ми розчаровані зусиллями по впровадженню України у внутрішню політику Америки в міру наближення президентських виборів в США в 2020 році. Ці зусилля просувають помилковий і отруйний наратив, щоб послабити відносини між Сполученими Штатами і Україною і сіяти поділ всередині наших двох країн.

Ми рішуче засуджуємо ці зусилля з розділення наших двох країн і закликаємо посадових осіб обох країн уникати кроків, які тільки підірвуть двосторонні відносини, і відштовхнуть наші країни одну від одної".

Деталі: Дипломати також нагадали, що Успіх Україн

и в розвитку як незалежної, стабільної, демократичної держави з сильною ринковою економікою, прив'язаною до європейських інституцій, підсилює інтерес США до більш стабільної і безпечної Європи.

Список послів, які підписали заяву:

  • Посол (у відставці) Роман Попадюк - 1 посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Стівен Пайфер - 3 посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Карлос Паскуаль - 4 посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Джон Гербст - 5 посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Вільям Тейлор - 6-й посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Джон Теффт - 7 посол США в Україні
  • Посол (у відставці) Марі Йованович - 9 посол США в Україні

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
  • А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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Українська правда
Теми: СШАПорошенкоБайден


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