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Бывшие послы США в Украине осуждают попытки разрушить отношения между странами

Вторник, 26 мая 2020, 20:05
Бывшие послы США в Украине осуждают попытки разрушить отношения между странами

Бывшие послы США в Украине заявили о попытке втянуть украинское государство в американские внутренние дела.

Источник: сайт Атлантического совета

Дословно: "Нас поражают попытки втянуть Украину во внутренние политические процессы в Америке в контексте предстоящих выборов президента США в 2020 году. Эти усилия способствуют ложному и токсичному нарративу, не имеющему основания в реальности американско-украинских отношений, чтобы ослабить отношения между США и Украиной и внести раскол между двумя странами. Это не отвечает интересам ни одной из стран.

Мы решительно осуждаем такие усилия, которыми хотят разделить наши страны, и призываем официальных лиц в обоих государствах вместе предотвратить шаги, которые только нанесут вред нашим двусторонним отношениям и отдалят наши страны друг от друга".

Детали: Дипломаты также напомнили, что успех Украины в развитии как независимого, стабильного, демократического государства с сильной рыночной экономикой, привязанной к европейским институтам, усиливает интерес США к более стабильной и безопасной Европе.

Список послов, подписавших заявление:

  • Посол (в отставке) Роман Попадюк – 1 посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Стивен Пайфер – 3 посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Карлос Паскуаль – 4 посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Джон Хербст – 5 посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Уильям Тейлор – 6- й посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Джон Теффт – 7 посол США в Украине
  • Посол (в отставке) Мари Йованович – 9 посол США в Украине

Что было раньше:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.
  • Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".
  • А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

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Украинская правда

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Темы: СШАПорошенкоБайден
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