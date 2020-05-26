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У ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара

Вівторок, 26 травня 2020, 22:28
У ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара

У Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.

Джерело: заява ДБР

Деталі: У відомстві наголосили, що дізналися про перебування Порошенка в музеї із ЗМІ.

За словами представників ДБР, адміністрація музею та "інші особи" перешкоджали проведенню слідчих дій.

З урахуванням подій, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій, задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.

Дослівно: "Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь які заходи фізичного впливу не застосовувалось. Проведення слідчих дій завершено".

Нагадаємо: 

  • 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
  • Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
  • Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
  • Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.

Українська правда

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Теми: ДБРПорошенкомузеї
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