У ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара

У Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.

Джерело: заява ДБР

Деталі: У відомстві наголосили, що дізналися про перебування Порошенка в музеї із ЗМІ.

За словами представників ДБР, адміністрація музею та "інші особи" перешкоджали проведенню слідчих дій.

З урахуванням подій, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій, задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.

Дослівно: "Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь які заходи фізичного впливу не застосовувалось. Проведення слідчих дій завершено".

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