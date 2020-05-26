У ДБР кажуть, що не застосовували силу біля музею Гончара
Вівторок, 26 травня 2020, 22:28
У Державному бюро розслідувань запевняють, що не застосовували "будь-які заходи фізичного впливу" біля музею Івана Гончара 26 травня.
Джерело: заява ДБР
Деталі: У відомстві наголосили, що дізналися про перебування Порошенка в музеї із ЗМІ.
За словами представників ДБР, адміністрація музею та "інші особи" перешкоджали проведенню слідчих дій.
З урахуванням подій, які відбувалися на території музею, для належного проведення необхідних слідчих дій, задіяно спецпідрозділ Державного бюро розслідувань.
Дослівно: "Під час виконання обов’язків спецпідрозділу будь які заходи фізичного впливу не застосовувалось. Проведення слідчих дій завершено".
Нагадаємо:
- 22 травня Порошенка викликали на допит до ДБР в якості свідка у справі про незаконне переміщення через кордон 43 картин всесвітньо відомих художників на 11 годину 26 травня.
- Замість допиту Порошенко у вівторок відкрив виставку картин, які фігурують у провадженні, у музеї Гончара.
- Повідомлялося, що представники ДБР приїхали у вівторок до музею Гончара, де вручили повістку про повторний виклик на допит п'ятого президента Петра Порошенка його дружині Марині, проте адвокат Порошенка цю інформацію заперечує.
- Згодом директор музею Івана Гончара заявив, що співробітники ДБР не надали відповідного рішення суду та ввірвалися в музей, зламавши двері.
Українська правда