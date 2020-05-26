В ГБР говорят, что не применяли силу возле музея Гончара
Вторник, 26 мая 2020, 22:28
В Государственном бюро расследований уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.
Источник: заявление ГБР
Детали: В ведомстве отметили, что узнали о пребывании Порошенко в музее со СМИ.
По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий.
С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.
Дословно: "Во время выполнения обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено".
Напомним:
- 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
- Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
- Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
- Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.
Украинская правда