В ГБР говорят, что не применяли силу возле музея Гончара

В Государственном бюро расследований уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Источник: заявление ГБР

Детали: В ведомстве отметили, что узнали о пребывании Порошенко в музее со СМИ.

По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий.

С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

Дословно: "Во время выполнения обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено".

Напомним: