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В ГБР говорят, что не применяли силу возле музея Гончара

Вторник, 26 мая 2020, 22:28

В Государственном бюро расследований уверяют, что не применяли "любые меры физического воздействия" у музея Ивана Гончара 26 мая.

Источник: заявление ГБР

Детали: В ведомстве отметили, что узнали о пребывании Порошенко в музее со СМИ.

По словам представителей ГБР, администрация музея и "другие лица" препятствовали проведению следственных действий.

С учетом событий, которые происходили на территории музея, для надлежащего проведения необходимых следственных действий, задействовано спецподразделение Государственного бюро расследований.

Дословно: "Во время выполнения обязанностей спецподразделения любые меры физического воздействия не применялись. Проведение следственных действий завершено".

Напомним: 

  • 22 мая Порошенко вызывали на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о незаконном перемещении через границу 43 картин всемирно известных художников на 11 часов 26 мая.
  • Вместо допроса Порошенко во вторник открыл выставку картин, которые фигурируют в производстве, в музее Гончара.
  • Сообщалось, что представители ГБР приехали во вторник в музей Гончара, где вручили повестку о повторном вызове на допрос пятого президента Петра Порошенко его жене Марине, однако адвокат Порошенко эту информацию отрицает.
  • Позже директор музея Ивана Гончара заявил, что сотрудники ГБР не предоставили соответствующего решения суда и ворвались в музей, взломав дверь.

Украинская правда
Темы: ГБРПорошенкомузеи


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