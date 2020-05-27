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Порошенка викликають в ДБР через розмову з Байденом

Середа, 27 травня 2020, 21:23
Порошенка викликають в ДБР через розмову з Байденом

П’ятого президента та лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка викликають 29 травня у ДБР одразу щодо двох справ.

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: У зв’язку з неявкою 26 травня, Порошенко повторно викликається у справі щодо переміщення через митний кордон 43 картин на 11 годину 29 травня.

Того ж дня на 12 годину його викликають в якості свідка "за фактом можливого незаконного використання спеціальних технічних засобів отримання інформації, що може заподіяти істотної шкоди державним інтересам". Йдеться про його розмову із ексвіцепрезидентом США Джозефом Байденом.

Що було раніше:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенко.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • Через "плівки Деркача" Офіс генпрокурора завів на Порошенка ще одну справу про держзраду.
  • А президент Володимир Зеленський заявив, що покарання для його попередників, зокрема, Петра Порошенка, ще попереду.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".

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Українська правда

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Теми: ПорошенкоДБРБайден
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