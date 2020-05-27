Порошенко вызывают в ГБР из-за разговора с Байденом

Пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко вызывают 29 мая во ГБР сразу по двум делам.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В связи с неявкой 26 мая, Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин на 11:00 29 мая.

В тот же день на 12:00 его вызывают в качестве свидетеля "по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Что было раньше:

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.

По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.

В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.

Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".

А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.

В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

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