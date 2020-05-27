Все разделы
Укр / Рус

Порошенко вызывают в ГБР из-за разговора с Байденом

Среда, 27 мая 2020, 21:23

Пятого президента и лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко вызывают 29 мая во ГБР сразу по двум делам.

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: В связи с неявкой 26 мая, Порошенко повторно вызывается по делу о перемещении через таможенную границу 43 картин на 11:00 29 мая.

В тот же день на 12:00 его вызывают в качестве свидетеля "по факту возможного незаконного использования специальных технических средств получения информации, которая может причинить существенный вред государственным интересам". Речь идет о его разговоре с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом.

Что было раньше:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношение США и Украины.
  • Из-за "пленок Деркача" Офис генпрокурора завел на Порошенко еще одно дело о "госизмене".
  • А президент Владимир Зеленский заявил, что наказание для его предшественников, в частности, Петра Порошенко, еще впереди.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".

Читайте также: Байден, Злочевский и Манафорт. Как древняя украинская история может погубить Трампа

Украинская правда
Темы: ПорошенкоГБРБайден


powered by lun.ua
Главное сегодня

онлайнSpaceX впервые отправляет астронавтов на МКС

Количество поездов, на которые можно купить билеты в Украин,е возросло до 26

Немецкий суд отказал в экстрадиции Онищенко в Украину

С 1 июня Укрзализныця будет продавать билеты за 90 дней до отправления

SpaceX впервые отправит астронавтов на МКС

Кабмин разделил Министерство энергетики и защиты окружающей среды на два отдельных органа

Все главные новости...
Порошенко
Главные новости вторника и ночи: выставка Порошенко, арест полицейских из Кагарлыка
В ГБР говорят, что не применяли силу возле музея Гончара
Бывшие послы США в Украине осуждают попытки разрушить отношения между странами
Последние новости
23:10
Премьер Армении заявил о второй волне коронавируса в стране
22:52
Новости экономики: разделение министерства, повышение прожиточного минимума
22:33
Google выплатит по $1000 своим работникам, которые согласятся работать дома
22:14
видеоАстронавтов уже закрыли в Crew Dragon и провели соответствующие тесты
21:41
Новости 27 мая: экстрадиция Онищенко, задержание киллеров
21:23
Порошенко вызывают в ГБР из-за разговора с Байденом
21:02
Некоторые работники интерната для пожилых людей не захотели пройти ПЦР-тесты на Ровенщине
20:38
Руководство скоростных "Интерсити" уволили из-за махинаций с питанием
20:21
В Киеве создадут сеть временных дорожек для велосипедов и электросамокатов
20:08
Москвичам хотят запретить прогулки 4 дня в неделю – росСМИ
Все новости...