П'ятьох учасників перестрілки в Броварах впіймали на Житомирщині
П'ятниця, 29 травня 2020, 14:14
Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників ранкової стрілянини у Броварах, що на Київщині.
Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook
Пряма мова: "Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників кримінальних розборок у Броварах. Загальна кількість затриманих досягла вже 16-ти".
Деталі: Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних "до чорного переділу" ринку транспортних перевезень у Київській області.
За словами Геращенка, шукають не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними.
Передісторія:
- Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
- За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області.
- Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.
- Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення.
- Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що одним з учасників розборок зі стріляниною в Броварах Київської області було ПП "А.Т.Н.".
Українська правда