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П'ятьох учасників перестрілки в Броварах впіймали на Житомирщині

П'ятниця, 29 травня 2020, 14:14
П'ятьох учасників перестрілки в Броварах впіймали на Житомирщині

Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників ранкової стрілянини у Броварах, що на Київщині.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook

Пряма мова: "Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників кримінальних розборок у Броварах. Загальна кількість затриманих досягла вже 16-ти". 

 
Фото з facebook Антона Геращенка  

Деталі: Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних "до чорного переділу" ринку транспортних перевезень у Київській області. 

 
Фото з facebook Антона Геращенка  

За словами Геращенка, шукають не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними.

Передісторія:

  • Вранці 29 травня у Броварах на Київщині сталася стрілянина за участю близько сотні осіб, які займаються пасажирськими перевезеннями, 3 чоловіків отримали поранення. Поліція повідомляла про 10 затриманих.
  • За даними джерел УП, частина із тих, хто влаштував перестрілку, місцеві, частина – із Вінницької області. 
  • Мер Броварів Ігор Сапожко заявив, що причиною ранкової стрілянини у місті стала ситуація з розподілом міжміських маршрутів, які затверджує Київська обладміністрація.   
  • Через перестрілку в Броварах у Київській області ввели план-перехоплення. 
  • Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що одним з учасників розборок зі стріляниною в Броварах Київської області було ПП "А.Т.Н.".

Українська правда

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Теми: Житомирщинаполіціякримінал
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