П'ятьох учасників перестрілки в Броварах впіймали на Житомирщині

Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників ранкової стрілянини у Броварах, що на Київщині.

Джерело: заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко в Facebook

Пряма мова: "Патрульні в Житомирській області затримали ще 5-х учасників кримінальних розборок у Броварах. Загальна кількість затриманих досягла вже 16-ти".

Фото з facebook Антона Геращенка

Деталі: Поліція продовжує встановлювати всіх осіб, причетних "до чорного переділу" ринку транспортних перевезень у Київській області.

Фото з facebook Антона Геращенка

За словами Геращенка, шукають не тільки тітушок, а й осіб, що стоять за ними.

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