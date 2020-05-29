Пятерых участников перестрелки в Броварах поймали в Житомирской области

Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников утренней перестрелки в Броварах, что в Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16-ти".

Фото с facebook Антона Геращенко

Детали: Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных "к чёрному переделу" рынка транспортных перевозок в Киевской области.

Фото с facebook Антона Геращенко

По словам Геращенко, ищут не е только титушек, но и лиц, стоящих за ними.

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