Пятерых участников перестрелки в Броварах поймали в Житомирской области
Пятница, 29 мая 2020, 14:14
Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников утренней перестрелки в Броварах, что в Киевской области.
Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook
Прямая речь: "Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16-ти".
Детали: Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных "к чёрному переделу" рынка транспортных перевозок в Киевской области.
По словам Геращенко, ищут не е только титушек, но и лиц, стоящих за ними.
Предыстория:
- Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
- По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.
- Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
- Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват.
- Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что одним из участников разборок со стрельбой в Броварах Киевской области было ПП "А.Т.Н.".
Украинская правда