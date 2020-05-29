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Пятерых участников перестрелки в Броварах поймали в Житомирской области

Пятница, 29 мая 2020, 14:14
Пятерых участников перестрелки в Броварах поймали в Житомирской области

Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников утренней перестрелки в Броварах, что в Киевской области.

Источник: заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook

Прямая речь: "Патрульные в Житомирской области задержали ещё 5-х участников криминальных разборок в Броварах. Общее число задержанных достигло уже 16-ти".

 
Фото с facebook Антона Геращенко  

Детали: Полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных "к чёрному переделу" рынка транспортных перевозок в Киевской области. 

 
Фото с facebook Антона Геращенко  

По словам Геращенко, ищут не е только титушек, но и лиц, стоящих за ними.

Предыстория:

  • Утром 29 мая в Броварах Киевской области произошла перестрелка с участием около сотни человек, которые занимаются пассажирскими перевозками, 3 человека получили ранения. Полиция сообщала о 10 задержанных.
  • По данным источников УП, часть из тех, кто устроил перестрелку, местные, часть – из Винницкой области.
  • Мэр Броваров Игорь Сапожко заявил, что причиной утренней стрельбы в городе стала ситуация с распределением междугородних маршрутов, которые утверждает Киевская обладминистрация.
  • Из-за перестрелки в Броварах в Киевской области ввели план-перехват. 
  • Нардеп от "Слуги народа" Александр Качура заявил, что одним из участников разборок со стрельбой в Броварах Киевской области было ПП "А.Т.Н.".

Украинская правда
Темы: Житомирская областьполициякриминал
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